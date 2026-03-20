¿Cómo afecta el sarampión al embarazo?: esto es lo que debes saber

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En las primeras semanas de 2026, la Comunidad de Madrid había detectado circulación comunitaria de sarampión, hasta el punto de superarse los casos de 2025 de esta enfermedad muy contagiosa, que se transmite por el aire a través de gotitas o por contacto directo con secreciones de personas infectadas. ¿Cómo afecta este virus a las mujeres embarazadas? ¿Es peligroso contagiarse durante la gestación?

La Dra. Lourdes Sainz, responsable de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, señala que, aunque la probabilidad de padecer infección durante el embarazo no aumenta, está asociada a mayor morbilidad para la madre y a un mayor riesgo de aborto o desarrollo de parto prematuro, aunque no se han descrito malformaciones en el feto. De ahí que recomiende que, en el caso de que una mujer esté planificando quedarse embarazada, si no tiene anticuerpos protectores frente al sarampión o no ha sido vacunada previamente, se le administren dos dosis de vacuna triple vírica (TV), con un intervalo entre dosis de 4 semanas. «Las mujeres deberán evitar el embarazo en las 4 semanas siguientes a cada dosis administrada», alerta.

Protección en caso de infección durante el embarazo

La especialista también apunta que «ante el contacto de una mujer embarazada con una persona infectada por sarampión, la administración de inmunoglobulina (IG) poco después de la exposición (hasta 6 días) podría ofrecer cierta protección frente a la infección o reducir la gravedad de la enfermedad si esta se desarrolla». No obstante, continúa, se debe valorar de manera individualizada el potencial riesgo/beneficio de su administración.

Enfermedad altamente transmisible

Causada por un virus, se trata de una enfermedad altamente transmisible, con más de un 90% de tasa de ataque secundario en población susceptible. Suele comenzar con fiebre, síntomas respiratorios (como tos o secreción nasal) y conjuntivitis. Entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas, aparece un sarpullido o exantema que empieza con manchas rojas y planas en la cara y detrás de las orejas. Luego se extienden hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. Las personas infectadas expulsan virus al toser o estornudar y son contagiosas desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema. La enfermedad es, en general, benigna, aunque puede cursar con complicaciones como neumonía, otitis, laringotraqueitis y diarrea. Raramente puede producir encefalitis o muerte.

Su tratamiento consiste en controlar los síntomas, mantener una buena hidratación y tratar las complicaciones si se produjeran.

La vacunación, la medida más eficaz

La medida preventiva más eficaz frente al sarampión es la vacunación. En España se introdujo en el calendario de vacunación infantil en 1981 con la TV (sarampión, rubéola y parotiditis); en 1996 se incorporó una segunda dosis. Desde el año 2000 la circulación del virus es muy baja.

El número promedio de casos secundarios del sarampión, o número reproductivo básico (R0), en una población totalmente susceptible se sitúa en torno a 12-18. Es decir, que cada persona con sarampión infectaría, en promedio, a otras 12 a 18 personas en una población totalmente susceptible.