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La tecnología sanitaria avanza a gran velocidad, pero su impacto real depende a menudo de algo menos visible: que pueda usarse bien en entornos exigentes, con equipos clínicos sometidos a alta presión y pacientes que viven momentos de especial vulnerabilidad. En el Día Mundial del Diseño, y en el marco de su centenario en España, Philips sitúa el foco en el diseño centrado en las personas como uno de los pilares de su modelo de innovación en salud.

A ese aniversario se suma otro hito: Philips Design también cumple 100 años. Sus raíces se asocian al impulso que en 1925 dio Louis Kalff a una visión más coherente de identidad, comunicación y producto en la compañía. Un siglo después, el diseño ha evolucionado desde dar forma a objetos hasta diseñar experiencias: cómo se entiende una interfaz clínica, cómo se integra un equipo en un circuito asistencial o cómo se reduce la fricción en el uso cotidiano.

Esa trayectoria también se refleja en reconocimientos internacionales: en los últimos años, Philips ha sumado Red Dot Design Awards, incluido el «Best of the Best» para LumiGuide (2024) y el título «Red Dot: Design Team of the Year» para su equipo de diseño (2022).

La compañía defiende que el diseño no es un añadido estético al final del proceso, sino una metodología que debe incorporarse desde las primeras fases del desarrollo: observar cómo trabajan los profesionales, entender qué necesita el paciente y co-crear con usuarios reales para simplificar la tecnología sin perder capacidad clínica. El objetivo: soluciones más accesibles, intuitivas y fáciles de integrar en los flujos de trabajo del hospital.

Ese enfoque se traduce en desarrollos concretos. Entre ellos, LumiGuide, una tecnología de guiado médico en 3D sin uso de radiación que permite visualizar estructuras anatómicas en tiempo real durante procedimientos mínimamente invasivos. Philips señala que este tipo de diseño aplicado ayuda a hacer más manejables procesos complejos y a facilitar su integración en la práctica clínica, también en entornos exigentes. La solución recibió el reconocimiento Red Dot: Best of the Best en 2024.

Otro ejemplo es SmartFit MR Coils, diseñado a partir de la co-creación con profesionales y con atención específica a la experiencia del paciente. El sistema busca mejorar la adaptación de los componentes de resonancia magnética al cuerpo del paciente y, al mismo tiempo, facilitar el posicionamiento y el trabajo del equipo clínico. Este desarrollo ha sido distinguido en los premios IDEA, que reconocen la excelencia en diseño a nivel internacional.

«El diseño forma parte del ADN de Philips desde hace un siglo. Innovar no es solo lograr un nuevo avance tecnológico, es además simplificar y facilitar el trabajo de los profesionales e impactar en la experiencia del paciente. Nuestro objetivo es que la innovación sea cada vez más humana, intuitiva y relevante en la práctica clínica», señala Miguel de Foronda, director general de Philips Ibérica.

El diseño como motor de la transformación

En línea con este planteamiento, Philips celebró recientemente en Madrid un encuentro con perfiles del ámbito clínico, la innovación y el diseño para debatir sobre el futuro de la atención sanitaria. En la conversación emergieron ideas compartidas por el sector: la necesidad de tecnología más integrada en el trabajo real, la importancia de la confianza y la usabilidad para acelerar la adopción, y el papel del diseño en la humanización de procesos, tanto para pacientes como para profesionales.

En el contexto de su centenario, Philips reafirma su compromiso con un diseño que parte de la experiencia humana y que busca contribuir a una mejor atención sanitaria para más personas, con soluciones pensadas para el hospital de hoy y los modelos asistenciales que vienen.