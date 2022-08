AstraZeneca anuncia nuevos beneficios de la dapagliflozina en la insuficiencia cardíaca

Dapagliflozina de AstraZeneca reduce significativamente la combinación de muerte cardiovascular (CV) o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca (IC) en pacientes con fracción de eyección (FE) ligeramente reducida o preservada, en comparación con placebo, según los resultados detallados del ensayo de fase III DELIVER 3 que se han presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2022, celebrado en Barcelona, y se han publicado simultáneamente en The New England Journal of Medicine.

Dapagliflozina redujo el resultado compuesto de muerte CV o empeoramiento de la IC en un 18% (HR 0.82; 95% IC 0.73 -0.92; p<0,001, 16,4% en el grupo de dapagliflozina y 19,5% en el grupo de placebo durante una mediana de seguimiento de 2,3 años). Todos los componentes individuales contribuyeron a la superioridad del criterio de valoración primario.

Los resultados fueron consistentes en los subgrupos clave examinados y amplían los beneficios del fármaco a todo el espectro de pacientes con IC, independientemente del estado de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). Los resultados del ensayo también mostraron un beneficio sintomático en las medidas de resultados comunicados por el paciente, medidos por la puntuación total de los síntomas del Cuestionario de Cardiomiopatía de Kansas City (KCCQ).

El Dr. Scott Solomon, profesor de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard y del Brigham and Women’s Hospital, e investigador principal del ensayo de fase III DELIVER, explica que «estos resultados son importantes para los pacientes y la atención clínica, ya que demuestran que dapagliflozina es eficaz con independencia de la fracción de eyección y, por tanto, puede utilizarse como tratamiento básico en todos los pacientes con

IC que reúnan los requisitos necesarios. Los ensayos anteriores sobre la IC FEVI preservada han mostrado una atenuación en la fracción de eyección más alta, pero con dapagliflozina los resultados son consistentes en todo el rango de la fracción de eyección.

Estos hallazgos también refuerzan la recomendación de las últimas guías sobre el inicio lo más precoz posible del tratamiento, y pueden apoyar un uso más amplio de los iSGLT2 en la práctica clínica». «Los pacientes con IC con FEVI superior al 40% son los más difíciles de tratar, con pocas opciones de tratamiento disponibles”, explica Mene Pangalos, vicepresidente Ejecutivo de I+D de Biofármacos de AstraZeneca. “Estamos orgullosos de compartir los innovadores resultados de DELIVER, que han ampliado nuestra comprensión de las complejidades de la IC. Estos datos suman a nuestros estudios anteriores que demuestran la protección cardiorrenal de dapagliflozina en pacientes con diabetes de tipo 2, enfermedad

renal crónica e IC», señala.

DELIVER se diseñó con unos criterios de inclusión más amplios que los de ensayos anteriores para este tipo de pacientes e incluir también a pacientes hospitalizados, recientemente hospitalizados, o a aquellos con IC con una FEVI recuperada, para los que el tratamiento basado en la evidencia es limitado. Estos hallazgos se suman a los resultados previamente comunicados de DAPA-HF, el ensayo de resultados de iSGLT2 en IC que

demostró una reducción de la mortalidad cardiovascular, para proporcionar más evidencia que apoye el uso del fármaco como terapia para pacientes con IC, independientemente de la fracción de eyección. El criterio de valoración principal fue el tiempo hasta la primera aparición de muerte CV, hospitalización por IC (hlC) o visita urgente por IC (HR 0.82 (95% IC 0.69 0.98). El perfil de seguridad y tolerabilidad de dapagliflozina en el ensayo de fase III DELIVER fue consistente con el bien establecido perfil de seguridad del fármaco.

Insuficiencia Cardiaca

La IC es una enfermedad crónica de larga duración que empeora con el tiempo. Afecta a casi 64 millones de personas en todo el mundo y se asocia a una morbilidad y mortalidad considerables. La IC crónica es la principal causa de hospitalización para los mayores de 65 años y representa una importante carga clínica y económica. Existen varios tipos de IC,

a menudo definidos por la FEVI, una medida del porcentaje de sangre que sale del corazón cada vez que se contrae, entre ellos ICFEr (FEVI menor o igual al 40%), ICFElr (FEVI 41- 49%) e ICFEp (FEVI mayor o igual al 50%). Aproximadamente la mitad de todos los pacientes con IC tienen ICFElr o ICFEp, con pocas opciones terapéuticas disponibles.