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La presidenta de la Asociación frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo (ALMIA), Pilar Fernández, y la secretaria de la entidad, Aida Fernández, han comparecido ante la Comisión de Sanidad del Senado para trasladar las principales demandas de la asociación en materia de acceso a tratamientos innovadores, biopsias líquidas, biomarcadores y cuidados paliativos.

Durante su intervención, la presidenta ha defendido que la innovación sanitaria solo cumple su función cuando llega a tiempo a los pacientes y cuando su acceso no depende de la comunidad autónoma en la que residan.

Acceso a tratamientos: la innovación sigue llegando tarde

La presidenta ha trasladado a los senadores su preocupación por las dificultades que siguen existiendo para que los pacientes accedan a las innovaciones terapéuticas en tiempos adecuados. Aunque ha reconocido los avances realizados para agilizar los procesos de evaluación y financiación, ha recordado que España sigue lejos de los 180 días de acceso recomendados desde la Unión Europea.

Además, ha señalado que, en los últimos 16 meses, únicamente se han aprobado dos nuevos tratamientos para cáncer de mama metastásico y ha advertido que las terapias dirigidas pierden gran parte de su potencial si no se garantiza simultáneamente el acceso a las herramientas diagnósticas necesarias para identificar a los pacientes candidatos a recibirlas.

Biopsias líquidas: una herramienta imprescindible

Uno de los principales mensajes de la comparecencia fue la necesidad de incorporar las biopsias líquidas a la Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y la oportunidad de España en situarse en la vanguardia internacional.

Fernández ha destacado que esta tecnología permite monitorizar el ADN tumoral circulante y detectar cambios en la evolución de la enfermedad una media de 83 días antes de que estos sean visibles mediante pruebas de imagen convencionales. Además, facilita la identificación de mutaciones tumorales y la selección de tratamientos dirigidos en cuestión de días, permitiendo una atención más rápida y personalizada.

También ha subrayado sus beneficios económicos, puesto que contribuyen a reducir procedimientos invasivos, ingresos hospitalarios, tratamientos fallidos y pruebas innecesarias. Asimismo, ha recordado que el National Health Service ha estimado un ahorro de 11 millones de libras gracias a su utilización solo en cáncer de pulmón.

«Las biopsias líquidas no son un lujo pendiente, son una urgencia médica para todos los pacientes oncológicos y, especialmente, para quienes convivimos con una metástasis», ha defendido la presidenta.

Biomarcadores: acabar con las desigualdades territoriales

La secretaria de la entidad ha trasladado la necesidad de una estrategia nacional que garantice el acceso homogéneo a biomarcadores en todas las comunidades autónomas, al tratarse de herramientas esenciales para identificar el tratamiento más eficaz para cada paciente.

Ha recordado, en su intervención, que el principal problema en España no es regulatorio, sino de implantación, ya que persisten diferencias territoriales en la disponibilidad de las pruebas, la acreditación de los laboratorios y los modelos de financiación.

«No podemos permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda categoría en el acceso a la innovación sanitaria», ha señalado Aida Fernández.

Una ley estatal para garantizar los cuidados paliativos

Durante su comparecencia, Pilar Fernández ha pedido la aprobación de una ley estatal de cuidados paliativos que garantice un marco común en todo el territorio nacional.

La asociación ha recordado que estos cuidados son fundamentales para el control de síntomas y la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades graves y ha alertado de que más de 80.000 personas fallecen cada año en España sin recibir la atención paliativa que necesitan.