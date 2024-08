Fact checked

Un nuevo estudio realizado en más de 10.000 adultos no fumadores ha decubierto que una parte considerable de los participantes del estudio tenían nódulos pulmonares sólidos, que suelen ser un signo de riesgo de cáncer; tradicionalmente, se cree que los no fumadores tienen un riesgo bajo de desarrollar nódulos pulmonares y cáncer de pulmón.

Los nódulos pulmonares incidentales son hallazgos comunes en la TC de tórax y en los grupos de alto riesgo es más probable que sean un signo de cáncer de pulmón en etapa temprana. Debido a que la mayoría de las investigaciones anteriores sobre la prevalencia y el tamaño de los nódulos pulmonares generalmente se derivaron de estudios de detección de cáncer de pulmón en fumadores empedernidos, las recomendaciones para el manejo de los nódulos se basan principalmente en esta población de pacientes.

Por lo tanto, las pautas actuales de seguimiento de nódulos, que se basan principalmente en poblaciones de pacientes de alto riesgo, pueden conducir a muchos exámenes de seguimiento innecesarios en individuos de bajo riesgo con nódulos pulmonares incidentales.

«Este estudio es revolucionario, ya que proporciona el primer análisis exhaustivo de la prevalencia y la distribución del tamaño de los nódulos pulmonares sólidos en una cohorte de no fumadores del norte de Europa», afirma el autor principal Rozemarijn Vliegenthar, radiólogo y profesor de imágenes cardiotorácicas en el Centro Médico Universitario de Groningen y la Universidad de Groningen en los Países Bajos, quien ha publicado los resultados del estudio en Radiology, una revista de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA).

«A diferencia de estudios anteriores que se centraron predominantemente en cohortes de detección de cáncer de pulmón de alto riesgo o cohortes asiáticas, esta investigación proporciona datos fundamentales para la población general no fumadora del norte de Europa», añade.

El estudio incluyó a 10.431 ex fumadores o nunca fumadores de 45 años de edad o más del estudio Imaging in LifeLines (ImaLife), el primer estudio de imágenes basado en la población diseñado para establecer los valores de referencia de los biomarcadores de imágenes para las primeras etapas de la enfermedad de la arteria coronaria, el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en una población general de mayoría no fumadores.

Del total de participantes en el presente estudio, el 56,6% eran mujeres (edad media de 60,4 años), el 46,1% nunca habían fumado y el 53,9% eran exfumadores. «Al incluir una gran cohorte de hombres y mujeres no fumadores de 45 años o más, esta investigación ofrece información sobre la prevalencia y las características de los nódulos pulmonares en un grupo de población que no se ha estudiado antes», afirma Vliegenthart.

Los participantes se sometieron a un examen de tórax con tomografía computarizada de baja dosis. Siete lectores capacitados registraron la presencia y el tamaño de los nódulos pulmonares sólidos. Junto con la prevalencia y el tamaño de los nódulos pulmonares, anotaron los nódulos clínicamente relevantes y susceptibles de tratamiento.

Se encontró al menos un nódulo pulmonar en 4.377 (42,0%) de los participantes (47,5% de los hombres; 37,7% de las mujeres). La prevalencia de nódulos pulmonares aumentó con la edad. Se encontraron nódulos pulmonares clínicamente relevantes (nódulos que miden de 6 a 8 mm) en el 11,1% de los participantes, y la prevalencia aumentó nuevamente con la edad. Los hombres tenían más probabilidades que las mujeres de tener nódulos pulmonares, y los hombres tenían más probabilidades que las mujeres de tener nódulos múltiples.

«Nuestro estudio reveló la presencia de nódulos clínicamente relevantes en el 11,1% de una cohorte de no fumadores, tradicionalmente considerada de bajo riesgo. Esta prevalencia es superior a la que esperábamos e incluso similar a la reportada en poblaciones de fumadores de alto riesgo», añade Vliegenthart. En los últimos años, la proporción de fumadores en las poblaciones occidentales ha ido disminuyendo debido al éxito de los programas para dejar de fumar.

Para el investigador, este cambio hace que nuestro estudio, que proporciona datos fundamentales y completos sobre los nódulos pulmonares en no fumadores, sea aún más crítico. Los resultados implican que, dado el creciente número de tomografías computarizadas de tórax para diversas indicaciones clínicas, estos nódulos incidentales aumentarán el número de exploraciones de seguimiento y estudios diagnósticos cuando se utilicen las pautas actuales de seguimiento de nódulos.

A medida que se realiza un seguimiento de los pacientes en la cohorte LifeLines a lo largo del tiempo, podemos recopilar más datos para determinar si la población de pacientes de menor riesgo puede necesitar un manejo de seguimiento modificado.

«Sabemos que la incidencia de cáncer de pulmón en esta población (cohorte LifeLines) es muy baja (0,3 %), lo que sugiere que la mayoría de los nódulos clínicamente relevantes e incluso tratables en una cohorte de no fumadores son benignos. Los datos futuros sobre el diagnóstico de cáncer de pulmón en participantes de ImaLife con nódulos clínicamente relevantes y tratables pueden ayudar a optimizar las recomendaciones de tratamiento de nódulos para individuos considerados de bajo riesgo», concluye.