Ana Herrero de Hoyos, Unika380 experta en neurorrehabilitación, consejera de Fundación Dignia y presidenta de la comisión de neurología de Fisioterapia. aborda la complejidad de una especialidad que juega un papel crucial en la recuperación y mejora de la calidad de vida de personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, o padecen enfermedades como la esclerosis múltiple o el Parkinson. Para comprender mejor su impacto y los desafíos en este ámbito, entrevistamos en OKSALUD a Ana Herrero.

Pregunta.- ¿Cuál es el panorama actual de la fisioterapia neurológica en España y, en particular, en la Comunidad de Madrid?

Respuesta.- Estamos asistiendo a un boom, en pleno siglo XXI, donde la neurorrehabilitación, está en pleno auge, se están abriendo centros, asociaciones, fundaciones, inversores con capital extranjero y nacional comprando centros de neurorrehabilitación ya existentes, abriendo nuevos… y todo se debe a esa visibilidad que se le está dando al funcionamiento del cerebro, tan complejo y fascinante, desmitificando que es el gran desconocido (las lesiones cerebrales todavía no hemos conseguido grandes avances, pero desde luego que se está investigando) y por otra parte es el envejecimiento de la población, que va muy unido al incremento de enfermedades neurológicas.

Y a la fisioterapia neurológica se le pide estar a la altura del momento, evidenciando científicamente, independientemente de la metodología que se esté utilizando, que mostremos que lo que hacemos tiene resultados objetivos y estamos tras de ello, en España y desde luego Madrid, pero para ello se necesita dinero, tiempo, recursos… que carecemos de ello, pero sí que hay avances y líneas de investigación que se están llevando a cabo.

P.- ¿Qué avances se han logrado recientemente en este campo, tanto en técnicas como en investigación?

R.-El mayor avance de la fisioterapia neurológica es que existe, no nos dejan llamarnos especilaidad por temas puramente de políticos, administrativos…, pero darnos visibilidad, ponernos en valor, para pacientes neurológicos y sus familias, ya que mejoramos la su calidad de vida,reducimos grados de dependencia es el mayor avance que hemos conseguido en estos últimos años.

Las diferentes técnicas se encuentran en entredicho y las que están surgiendo ahora, están haciendo una carrera de fondo para demostrar científicamente que se pueden evidenciar, en el camino estamos todos y a lo largo de estos años veremos resultados, insisto hace falta dinero y tiempo y me consta que la investigación está en ello.

P.- ¿Cree que el acceso a la fisioterapia neurológica está suficientemente garantizado en el sistema de salud?

R.- ¿Sistema público?, te cuento la situación de Madrid, sí hay hospitales que tienen personal dedicado a la fisioterapia neurológica, pero no en todos, por tanto, ya dependes de la suerte, que te toque en alguno de ellos, y como son enfermedades crónicas, cuando el paciente se estabiliza,3/6 meses a lo máximo, reciben el alta hospitalaria (los recursos públicos son muy limitados), no queda otra que buscar asociación, centro, fundación… que sea afín a tu enfermedad y pagarla o de forma privada y/o en el caso de cobrar la ley de dependencia, los pacientes o familias derivan una parte a estos tratamientos neurológicos.

Como las competencias en sanidad, en las diferentes comunidades autónomas están transferidas, en el resto de comunidades pasa prácticamente lo mismo, pero no hay tanta variedad de asociaciones, centros, fundaciones … que abarcan a las diferentes enfermedades neurológicas.

P.- ¿Qué beneficios específicos aporta la fisioterapia neurológica en el tratamiento de pacientes con enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple o tras un ictus?

R.- Yo ampliaría a cualquier enfermedad neurológica, la fisioterapia neurológica está presentes en todas las etapas de la vida, desde bebes hasta la edad adulta, y el beneficio que aportamos es el siguiente:

– Somos garantía de calidad de vida, sabemos cuál es el proceso y evolución de la enfermedad, los cual nos lleva a trabajar muchas veces por la «prevención de la salud», estamos en el momento del deterioro de las funciones motoras y conseguimos minimizarlas o maximizarlas, como es andar, levantarse, apoyarse…

– Reducimos grados de dependencia, hace años muchas enfermedades neurológicas cuando se daban el diagnóstico era sinónimo de «mi vida ha terminado», me siento en la silla de ruedas y a esperar, a día de hoy, podemos garantizar la funcionalidad y autonomía de los pacientes hasta bien avanzada la enfermedad y cuando verdaderamente se produzca ese deterioro te voy a dar las herramientas para seguir, porque al fin y al cabo el movimiento es vida.

P.-¿Hay evidencia de que un inicio temprano en fisioterapia neurológica mejora los resultados en estos pacientes?

R.- Gran tema, porque es una pregunta que nos hacen a menudo, y debido al sistema burocrático actual, hay veces que se demora esta neurorrehabilitación y en concreto la fisioterapia neurológica, y se echa la culpa a este retraso, pero he de decir que pasa lo mismo en cualquier lesión, (desde una cicatriz, hasta una rotura de cadera, se está apostando por actuaciones inmediatas), por dar calma, las lesiones neurológicas, son muy complejas, y no todo vales para todos, no sólo existe una pérdida de movilizad, hay mucho más sistemas están afectados y que poco a poco hay que ir organizando, yo misma he llevado pacientes, que han pasado este periodo y siguen mejorando, no como nos gustaría a todos, volver a estar como antes de, pero el éxito está en la constancia y mantener, son lesiones crónicas.

P.- ¿Qué tipo de intervenciones suelen ser las más efectivas y las más innovadoras?

R.- Las más efectivas, se producen realmente cuando el fisioterapeuta neurológico está formado y es conocedor de cuales son los objetivos a conseguir y las expectativas, cuenta con el trabajo de un equipo interdisciplinar, entre ellos la familia para garantizar el éxito del tratamiento, y te diré que las técnicas más innovadoras están por demostrar y evidenciar, espero tener buenas noticias sobre innovavción en los próximos años, mientras tanto siempre pido que tanto profesionales, como familias y pacientes utilicen el sentido común y la ética ( hay familias que se hipotecan, culpabilización…), por no ir al tratamiento más puntero, que está lejos de los domicilios, incluso vienen a Madrid, para que se lleven a cabo, y nosotros sabemos que la lesión neurológica no tiene cura, y el éxito del tratamiento y mejorade la función hay que buscarla en el equipo que este formado para ello, que motive al paciente y este formado para ello.

P.-¿Considera que hay suficientes especialistas en este ámbito para cubrir la demanda de pacientes?

R.- Nunca hay suficientes profesionales en la fisioterapia neurológica más en el caso nuestro se juntan varios factores:

– Existe poca visibilidad sobre nuestro trabajo, hasta que medios como vosotros nos dais la oportunidad y ponéis en valor nuestro trabajo.

– En el caso de Francia, se está llevando a muchos profesionales del ámbito de la neurología, ya que triplican el sueldo (yo misma recibí una oferta muy tentadora, donde a flexibilidad y salario que me daban, en España era impensable).

– El fisioterapeuta neurológico, se forma de su propio bolsillo, por lo que nuestra formación depende de muchos factores, te diré que, en este momento de falta de evidencia científica, por parte de las diferentes metodologías, estamos en un momento que los ingresos por docencia, se han visto muy reducidos por falta de público, nadie quiere invertir, sueldo y vacaciones en algo que está en entredicho.

Mientras que la sanidad pública es conocedora de los datos, de la falta de personal que se dedique a ello, pero mientras mantengan estos tratamientos, fundaciones, asociaciones… miran hacia otro lado.

P.-¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta la fisioterapia neurológica?

R.- El mayor reto, es evidenciar científicamente que estamos al nivel y somos un valor muy importante dentro del equipo interdisciplinar que acompaña, asesora y se adapta a las necesidades del paciente, en cualquier enfermedad neurológica y etapa de la vida.

P.-¿Qué papel juega la tecnología en la mejora de los tratamientos neurológicos?

R.- Asistimos a un momento de auge de toda la tecnología, y ha venido para quedarse, son herramientas, complemento que perfeccionan nuestros tratamientos, y nos estás ayudando en investigación e innovación. ya que recogen datos objetivos de tratamientos, pero que nadie se piense que son sustitutivos, porque el éxito se garantiza, cuando se sabe en qué momento utilizarlos, personalizarlos, ya que no todo vale para todos, las lesiones neurológicas y las afectaciones son muy diversas, es uno de los problemas que también tenemos para homogeneizar tratamientos, no se repiten lesiones y los síntomas difieren unos de otros.

P.- ¿Cómo están utilizando técnicas como la realidad virtual o los exoesqueletos en la práctica clínica?

R.- El exoesqueleto, lleva implantado en el paciente adulto desde hace más de 20 años, ahora se ha creado uno para pediatría, que mejoran muchos aspectos, garantizan una puesta en pie, dan movimiento… y en paralelo se ha revolucionado el exoesqueleto del adulto, y va mejorando en cada versión. Como en todo a día de hoy los costes son desorbitados en cuanto al producto en sí, una persona en particular es imposible de adquirir y mantener, para utilizarlo a parte por ahora tiene que ser un fisioterapeuta neurológico quien haga uso de ello y además haya el curso de acreditación para su uso, qué decir del mantenimiento… estamos expectantes por la aparición de nuevos dispositivos para que el mercado en cuanto a precios se regularice y puedan acceder más pacientes a estos tratamientos, insisto que son una herramienta más, al igual que las gafas virtuales, forman parte de tratamientos de neurorrehabilitación, desde luego que, a un menor coste, por tanto, será más fácil que este en diversos centros u hospitales.

P.- ¿Qué importancia tiene la colaboración interdisciplinar con otros especialistas, como neurólogos o logopedas, en el tratamiento de pacientes neurológicos?

R.- Es TODO, no podemos decir que el éxito de los tratamientos en neurorrehabilitación es en nuestro caso de la fisioterapia neurológica, ya que en estas enfermedades quedan afectadas muchas más áreas del cerebro, donde cada especialista juega su papel, desde la familia, logopedas, neurólogos, rehabilitadores, ortopedas…

He tenido y tengo la suerte de trabajar con todo el equipo donde siempre cuento con la familia, es verada que no es fácil coordinarnos, pero puedo garantizar que los mejores resultados los hemos conseguido cuando existe esa compenetración como equipo y el paciente es nuestro objetivo.

P.- Desde su perspectiva, ¿cómo imagina la fisioterapia neurológica en los próximos 10 años?

R.-Me encanta soñar y hay veces que me han dicho esto nos es una película de Matrix, estoy esperando a todos los avances tecnológicos que estás por venir, la domótica en domicilios, las tabletas de comunicación…. han y estás haciendo mucho por la discapacidad y su calidad de vida, de comunicación para poder interactuar con la sociedad e integrarse.

Espero la evidencia científica, que tanto nos piden en el ámbito sanitario y poder seguir evolucionado y mejorando para y por los pacientes y sus familias, la fisioterapia neurológica está en continua evolución y este es el momento de demostrar nuestra valía y el camino para que se nos reconozca la especialización, todo eso vamos a ver y desde luego la mejora de toda la robótica que estamos utilizando en centros y que se pueda generalizar su uso.

En este momento la fisioterapia neurológica no está al alcance de toda la ciudadanía, espero que esto también evolucione en estos diez años y se busquen soluciones.

P.- ¿Qué rol jugarán los avances tecnológicos en este ámbito?

R.- Lo primero la recogida de datos y objetividad de los tratamientos, que son fundamentales para la investigación y evidencia, la IA, ya forma parte de nuestro ámbito de trabajo, donde la recogida de datos, la información que aporta en cuanto a enfermedades, tratamientos, búsqueda de trabajos., fotografía ..tiene un valor incalculable. La Innovación tecnológica ha venido para quedarse y formar parte del equipo que acompaña a la fisioterapia neurológica.