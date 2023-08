Fact checked

La producción de drogas químicas no cesa y acorrala cada día más a los jóvenes con fármacos que prometen ciertos milagros, como es el caso de la droga ‘Barbie’, un inyectable que aseguran que broncea, reduce el apetito y además aumenta la potencia sexual. Esta droga, que está arrasando en redes sociales como TikTok, es también conocida como Melanotan 2, pero puede provocar melanoma, el cáncer más mortal, por lo que las autoridades sanitarias han alertado del peligro de su uso.

El jefe de Dermatología en el Hospital de La Paz, Raúl de Lucas, ha señalado que esta droga es análogo de una hormona que se llama melatonina y lo que produce es un estímulo en el melanocito, que es la célula que produce la melanina». Además, hacía hincapié en estos momentos «no tiene ninguna utilidad porque los ensayos clínicos vieron un fallo absoluto de seguridad».

Así, la droga ‘Barbie’ que no tiene ninguna indicación médica podría ser altamente perjudicial para la salud, por lo que se insiste en que no se consuma bajo ningún concepto. Por otra parte, y como ocurre con otros fármacos que no están controlados por las autoridades sanitarias, el Melanotan 2, no estaría sujeto a las estrictas medidas de seguridad de los medicamentos, con lo cual también podría tener una contaminación adicional.

Tras el furor desatado por la película Barbie, el nombre que se ha añadido a esta droga forma parte de una publicidad que ha podido difundir en redes con mayor precisión, unas características que la hacen aún más atractiva en el mercado.

¿Qué es Melanotan 2, la droga ‘Barbi’?

En sí es un análogo sintético de la hormona estimulante de los melanocitos (MSH) y que en la industria se utiliza para el bronceado y la belleza al estimular la producción de melanina en la piel, para que haya un bronceado más rápido y duradero.

Las autoridades sanitarias han insistido en que el efecto de la droga ‘barbie’ puede aumentar la libido y disminuir el apetito. La forma común de suministro de este fármaco es a través de la inyección subcutánea, sin embargo, se comercializa en diferentes funciones como crema, pastillas y en spray nasal. De esta manera es más sencillo y más cómodo para los usuarios prueban el melanotan 2.