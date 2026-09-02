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Las matronas del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona (CODITA) han alertado de que unas 6.000 niñas de entre 0 y 14 años se encuentran en riesgo potencial de sufrir mutilación genital femenina en Cataluña, una práctica que constituye una vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra mujeres y niñas.

La mutilación genital femenina comprende todos aquellos procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos o cualquier otra lesión de los órganos genitales por motivos no médicos. Puede incluir desde la extirpación parcial o total del clítoris hasta el corte y estrechamiento de la abertura vaginal. Se practica generalmente durante la infancia o la adolescencia y, en muchos casos, es realizada por personas sin formación sanitaria y en condiciones que incrementan el riesgo de complicaciones.

Las matronas recuerdan que la mutilación genital femenina no responde a una necesidad médica y que, aunque en algunas comunidades se justifica mediante argumentos religiosos, no es un mandato de ninguna de las principales religiones. Se trata fundamentalmente de una práctica cultural y social vinculada a determinadas comunidades y tradiciones, que se mantiene por factores como la presión social, las normas de género, la consideración de que favorece la aceptación social o el matrimonio y la creencia de que garantiza la virginidad o la castidad de las niñas.

Las matronas tarraconenses advierten de que muchas mujeres que han sufrido una mutilación desconocen el alcance real de las consecuencias que puede comportar para su salud. Entre ellas figuran hemorragias graves, dolor intenso, infecciones, retención urinaria, lesiones de los tejidos adyacentes, un mayor riesgo de partos prolongados y complicados, sepsis e incluso la muerte.

A largo plazo, las consecuencias pueden incluir problemas ginecológicos y obstétricos, dolor durante las relaciones sexuales, disminución o ausencia del deseo sexual y dificultad o imposibilidad para alcanzar el orgasmo. Asimismo, las mujeres que han sufrido mutilación genital pueden presentar problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima, alteraciones de la imagen corporal y sentimientos de vergüenza, humillación o culpa.

Complicaciones para la salud

«Erradicar la mutilación genital femenina no es solo una cuestión sanitaria; es una cuestión de derechos humanos, de igualdad y de protección de la infancia. Las comadronas estamos al lado de las mujeres para informar, acompañar, prevenir y contribuir a poner fin a esta forma de violencia», concluye el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Tarragona.

En este sentido, según UNICEF, a pesar de que el número de niñas y mujeres víctimas de la mutilación o ablación genital femenina a nivel mundial sigue siendo desconocido, se estima que al menos 230 millones de niñas y mujeres de 31 países en tres continentes han sido sometidas a esta práctica.

Diversas iniciativas llevadas a cabo a escala mundial han acelerado los avances para erradicar la mutilación genital femenina. Hoy día, la probabilidad de que las niñas sean mutiladas se ha reducido en una tercera parte con respecto a hace 30 años. Sin embargo, teniendo en cuenta el crecimiento de la población, el mantenimiento de los logros alcanzados plantea un desafío considerable. Se estima que 27 millones más de niñas podrían ser víctimas de esta violación para el año 2030.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que la mutilación genital femenina no brinda ningún beneficio para la salud, y causa daños a mujeres y niñas de muchas formas. Implica la escisión y lesión de tejido genital femenino sano y normal, e interfiere en las funciones naturales del cuerpo. Aunque todas las formas de esta práctica se asocian a un mayor riesgo de complicaciones para la salud, estos riesgos son mayores en el caso de sus formas más extremas.