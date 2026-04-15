Adiós al dolor de cuello: las 3 posturas ideales para dormir del tirón y que recomiendan los expertos en sueño

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Dormir bien no es solo una cuestión de horas, sino también de cómo colocamos el cuerpo durante la noche. Muchas personas se despiertan con molestias en el cuello, la espalda o incluso con sensación de rigidez sin saber que, en gran parte, el problema puede estar en la postura adoptada mientras duermen. A lo largo del tiempo, pequeños hábitos aparentemente inofensivos pueden acabar generando tensiones musculares o sobrecargas que afectan al bienestar diario. Te recomendamos las 3 posturas ideales para dormir del tirón.

En este sentido, cada vez más especialistas en descanso insisten en que adoptar una postura adecuada al dormir es clave para prevenir dolores y mejorar la calidad del sueño. No hay que encontrar necesariamente una posición “perfecta” universal, sino comprender cómo se alinea el cuerpo en cada postura y qué impacto tiene sobre la columna vertebral. Según diversos estudios publicados por distintas entidades e instituciones, como es el caso de Sleep Net PR, mantener una alineación correcta durante el descanso contribuye tanto a reducir molestias físicas como a favorecer un sueño más reparador y profundo.

Las 3 posturas ideales para dormir del tirón

Boca arriba

Una de las posiciones más aconsejadas es dormir boca arriba. Esta postura permite que la cabeza, el cuello y la columna se mantengan alineados de forma natural, reduciendo la presión sobre las articulaciones. Para que funcione correctamente, es importante utilizar una almohada que no eleve en exceso la cabeza, evitando así que el cuello se flexione de manera forzada.

Otra variante interesante dentro de esta posición es dormir boca arriba con una almohada bajo las rodillas. Este pequeño ajuste ayuda a mantener la curvatura natural de la zona lumbar, reduciendo la tensión en la parte baja de la espalda.

Es una opción especialmente útil para personas que suelen sufrir molestias lumbares o que pasan muchas horas sentadas durante el día.

Dormir de lado

Dormir de lado también es una de las posturas más recomendadas, sobre todo si se acompaña de una almohada entre las piernas. Este gesto sencillo evita que la cadera se desplace hacia delante y ayuda a mantener la columna en una posición neutral. Además, esta postura puede resultar beneficiosa para quienes padecen dolor de cadera o problemas en la zona baja de la espalda.

Por qué hay posturas ideales para dormir del tirón

El concepto fundamental detrás de todas estas recomendaciones es la alineación corporal. La Sleep Foundation explica que, cuando la columna vertebral se mantiene en una posición neutral, los músculos pueden relajarse correctamente y las articulaciones no sufren presiones innecesarias. En cambio, una mala postura genera desequilibrios que, con el tiempo, se traducen en dolor o incomodidad.

Por ejemplo, si la cabeza queda demasiado elevada o girada durante horas, los músculos del cuello trabajan más de lo necesario, lo que puede provocar rigidez al despertar. Lo mismo ocurre en la zona lumbar cuando la pelvis no está bien posicionada. De ahí la importancia de adaptar la postura con pequeños apoyos, como almohadas estratégicamente colocadas.

Además, una buena alineación no solo influye en el sistema musculoesquelético, sino también en la calidad del descanso. Cuando el cuerpo está cómodo y sin tensiones, es más fácil entrar en fases profundas del sueño, lo que repercute directamente en la recuperación física y mental.

Posturas que conviene evitar para no tener dolores en el cuello

Dormir boca abajo es, en general, la postura menos recomendable. Aunque algunas personas la encuentran cómoda, lo cierto es que obliga a girar el cuello durante largos periodos de tiempo, generando una torsión poco natural. Esto puede derivar en molestias cervicales e incluso en problemas más persistentes si se mantiene como hábito.

Por otro lado, la posición fetal muy encogida, aunque popular, tampoco es la más adecuada si se adopta de forma extrema. Encoger demasiado el cuerpo puede limitar la respiración y generar tensión en la zona de la espalda y las caderas. La clave, en este caso, es mantener una postura lateral más relajada, sin curvar en exceso la columna.

El papel de la almohada y el colchón

Más allá de la postura, el entorno de descanso también influye de manera decisiva. Una almohada inadecuada puede arruinar incluso la mejor posición. Lo ideal es que mantenga el cuello alineado con el resto de la columna, sin forzarlo hacia arriba ni dejarlo caer demasiado.

En cuanto al colchón, debe ofrecer un equilibrio entre firmeza y adaptabilidad. Un colchón demasiado blando puede hacer que el cuerpo se hunda y pierda alineación, mientras que uno excesivamente duro puede generar puntos de presión incómodos. Encontrar el punto intermedio es esencial para favorecer un descanso saludable.