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La revista científica, Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos PNAS ha retirado el estudio liderado por Mariano Barbacid en el que se lograba eliminar tumores de páncreas en ratones mediante una triple terapia, tras detectar un «conflicto de intereses relevante» que no fue declarado en el momento de su envío. La publicación señala que el propio Barbacid, junto a las coautoras Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, mantenían vínculos financieros con la empresa Vega Oncotargets, una relación que, según sus normas editoriales, debía haberse comunicado de forma explícita.

De acuerdo con la política de la revista, los miembros de la Academia que tengan intereses personales o económicos susceptibles de influir en su objetividad están obligados a declarar estas circunstancias y a tramitar sus trabajos mediante un procedimiento específico que garantice la independencia en la evaluación. La omisión de esta información se considera una falta grave, ya que puede comprometer la transparencia y la confianza en los resultados publicados.

El estudio, presentado públicamente el pasado mes de enero, analizaba la eficacia de una combinación terapéutica en modelos experimentales de adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más frecuente de cáncer pancreático. Aunque los resultados preclínicos habían generado expectación por su potencial aplicación futura, la retirada no cuestiona necesariamente los datos científicos, sino el incumplimiento de los estándares éticos exigidos en la comunicación de la investigación.

Esta estrategia ataca tres puntos clave del tumor: KRAS, que es la mutación que inicia el cáncer de páncreas, EGFR y STAT3, proteínas implicadas en la señalización celular que promueven la proliferación, supervivencia y crecimiento del tumor. Durante la investigación, logró una «regresión significativa y duradera» de los tumores y, además, no provocó «toxicidades significativas» en los animales.

Cáncer de páncreas y polémica

El equipo liderado por el oncólogo e investigador Mariano Barbacid presentó el pasado mes de febrero un estudio que podría marcar un antes y un después en la investigación del cáncer de páncreas, con posibilidad de abrir la puerta a nuevas terapias dirigidas que hasta ahora parecían inalcanzables. Tras hacer un llamamiento público sobre la necesidad de contar con 3 millones de euros para continuar el trabajo y la consiguiente polémica que ello generó, ahora recibe otro revés por este posible conflicto de intereses de la prestigiosa revista americana PNAS.

El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos y con peor pronóstico, en gran parte porque suele detectarse en fases avanzadas, cuando ya ha comenzado a diseminarse y las opciones de tratamiento son limitadas. El tipo más frecuente es el adenocarcinoma ductal, que se origina en las células que recubren los conductos pancreáticos.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el tabaquismo, la obesidad, la diabetes y la edad avanzada. Sus síntomas iniciales suelen ser inespecíficos —como dolor abdominal, pérdida de peso o ictericia—, lo que dificulta un diagnóstico precoz. A pesar de los avances en cirugía, quimioterapia e investigación, la supervivencia sigue siendo baja, lo que ha convertido a este tumor en una prioridad para la investigación biomédica.