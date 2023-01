Abarca: «Es clave redirigir el modelo sanitario hacia la demanda y no hacia la oferta»

Fact checked

La sanidad pública es el principal pilar de nuestro estado de bienestar; sin embargo, esta sanidad presenta problemas serios de accesibilidad y continuidad asistencial en los distintos puntos de acceso y no está cubriendo los objetivos que se persiguen por el Sistema Nacional de Salud para que ese bienestar sea una realidad.

“Los responsables políticos tienen la obligación de solucionar estos problemas para poder atender la demanda asistencial de la población, ya que, si no hay una reforma de la gestión pública, no hay futuro para la sanidad. Las leyes y las fórmulas de hace 40 años no sirven para el contexto actual. Defendemos la sanidad pública por encima de cualquier otra cosa, una sanidad que priorice el fin y los resultados sanitarios para los pacientes como medio para llegar a ellos. Una sanidad pública que defienda la gestión sanitaria pública por defecto y que vaya más allá de intereses sindicales, políticos o profesionales, que priorice a los pacientes y, represente, en definitiva, a todos los que estamos aquí. Porque la sanidad pública no es propiedad de nadie sino de todos y cada uno de nosotros”.

Así lo ha señalado Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), durante el desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. A la sesión, introducida por Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, han asistido los principales agentes del sector y representantes del mundo de la política y de las administraciones.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación IDIS hizo su reflexión sobre el sistema sanitario, desde sus inicios a la situación actual y algunas reflexiones para mejorar la sostenibilidad del sistema. Entre ellas se encuentra orientar el modelo sanitario a la demanda, priorizando el interés de los pacientes, y hacer una distribución de fondos a través de empresas públicas cambiando el modelo del Estatuto marco.

Por otro lado, cambiar el patrón existente, ya que “tenemos un modelo que prioriza a los profesionales por encima del interés de los pacientes. En este sentido, la situación sería reconducible si colocamos a los pacientes en primer lugar y hacemos una distribución de los fondos públicos en función de donde se produzca el gasto, haciendo que los centros públicos y los profesionales sean competitivos. Por ejemplo, ofreciendo nuevas competencias, que les estimulen en su desarrollo profesional. Esto sería gestionar la sanidad pública según los criterios de buena gobernanza que define el “Dictamen de la comisión para la reconstrucción social y económica en el apartado de Sanidad y Salud Pública”, señaló Juan Abarca.

Durante el debate se abordó la denominada Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que establece la gestión pública directa como forma preferente para la prestación y gestión servicios sanitarios y sociosanitarios. A este respecto, al sector sanitario privado le es indiferente el modelo que elija la autoridad política correspondiente para la gestión de los servicios sanitarios; lo relevante es que se gestione de manera eficiente y bajo criterios profesionales.

El texto incorpora además la necesidad de implementar indicadores de resultados sanitarios de acuerdo con las Comunidades Autónomas, otro aspecto clave para fomentar estrategias de mejora en los procesos y de libertad de elección de los pacientes. A modo de ejemplo, durante su exposición se hizo referencia a estudios de evaluación de la eficiencia técnica de los modelos de gestión del SNS, en los que se observa que la personalidad jurídica del hospital, con independencia de su propiedad pública o privada, está relacionada con un aumento de la eficiencia técnica en aproximadamente 11 puntos de media en relación con los hospitales públicos tradicionales sin personalidad jurídica propia.

Por otro lado, se considera primordial la suma de voluntades y esfuerzos consensuados a través de un Pacto por la Sanidad que contribuya a hacer suficiente y sostenible al sistema público de salud. Para el presidente de la Fundación IDIS, “el modelo ideal sería el que hoy tenemos, pero bien gestionado; con aplicación de criterios de cooperación (utilizando todos los recursos disponibles), suficiencia financiera, eficiencia en la gestión, una buena gobernanza de todos los recursos con la mirada atenta a pacientes y profesionales que constituyen el binomio clave de una buena sanidad y una apuesta decidida por la innovación, la disrupción digital y la imprescindible continuidad asistencial”.

En este sentido, la interoperabilidad de los sistemas informáticos, la historia clínica única y la continuidad asistencial entre los diferentes entornos -público o privado- o entre los diferentes niveles asistenciales fue otro de los aspectos abordados durante el debate, reconociéndola como derecho de los pacientes, ya que son los únicos propietarios de sus datos de salud y, por lo tanto, deben estar en disposición de poder presentarlos y utilizarlos allá donde estime oportuno con criterios de facilidad y agilidad de acceso y con los estándares más exigentes de seguridad de la información.

A este respecto, es imprescindible favorecer dicha continuidad asistencial para evitar duplicidades y redundancias en pruebas diagnósticas, lo que incide en mejores resultados sanitarios y de salud haciendo a su vez que se aprovechen de forma más correcta los recursos sanitarios. De esta necesidad, como mencionó Juan Abarca, surgió el Proyecto de Interoperabilidad de la historia clínica digital en la sanidad privada -Hermes- extensivo a todo profesional sanitario que pueda completar y aportar información sobre la salud del individuo en un momento dado, todo ello permitirá la compartición de datos a la vez que estar en línea con el Reglamento que plantea crear un Espacio Europeo de Datos Sanitarios.