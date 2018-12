La Fundación Jiménez Díaz, máximo nivel en calidad asistencial

La Fundación Jiménez Díaz vuelve a apuntarse un tanto en el marcador por su compromiso en ofrecer la mejor atención a sus pacientes. El hospital madrileño ha recibido la acreditación QH*** (Quality Healthcare), la máxima distinción en el ámbito hospitalario que reconoce la excelencia en calidad asistencial y seguridad.

El centro ha accedido al cuarto y máximo nivel de acreditación de este indicador en su primera concurrencia a este sistema de reconocimiento, algo inédito desde la creación del mismo. El sello gradual abarca desde el nivel de acceso al sistema (QH) hasta el máximo nivel acreditable de la calidad (QH + 3 estrellas).

El galardón fue otorgado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y recogido por Josu Rodríguez Alejandre, gerente adjunto del hospital, de manos de Marta Villanueva, directora general de la Asociación Española para la Calidad (AEC), en un acto que congregó en Madrid a numerosos representantes del sector sanitario.

Para Rodríguez Alejandre, recibir esta acreditación supone un “reconocimiento tanto para los pacientes de la Fundación Jiménez Díaz, como para todos los profesionales que hacen realidad el día a día del hospital con su desempeño, esfuerzo y dedicación personal y profesional”, así como una “motivación e impulso para renovar diariamente la ilusión por seguir trabajando en ese horizonte”. “La QH supone para nosotros una ayuda permanente en nuestro objetivo de información y comunicación, no sólo con el paciente, sino también con su familia, su cuidador y su entorno”, añadió.

Reconocimientos

El gerente adjunto del hospital madrileño señaló las herramientas de comunicación puestas a disposición del paciente, “que le permiten ser partícipe, así como convertirse en protagonista de su propio proceso asistencial”, y mencionó que trabajar en el desarrollo de vías clínicas facilita a los facultativos la toma de decisiones tanto terapéuticas como diagnósticas y reduce la variabilidad clínica. “En la Fundación Jiménez Díaz ponemos, de verdad, al paciente en el núcleo de todos los actos asistenciales que se producen en el hospital”, apostilló.

El IDIS, al presentar el centro, señaló que la Fundación Jiménez Díaz desarrolla una política de excelencia en calidad con un enfoque de mejora continua establecida en las metodologías y sistemáticas del Sistema Integrado de Gestión Global, basado en las normas internacionales ISO, y ha sido reconocida con la concesión de tres certificaciones Calidad, Gestión Ambiental y Energética (conforme a las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE EN -ISO 14001 y 50001).

Su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD) cuenta, además, con la

certificación del Sistema de Gestión en I+D+i conforme a la UNE 166002. Adicionalmente, desde 2016 basa su modelo de calidad global en la integración del Modelo Europeo de Excelencia EFQM y las citadas normas UNE-EN ISO, y en 2018 obtuvo el sello Madrid Excelente, y se convirtió también en el primer y único hospital nacional, público o privado, de su nivel de complejidad y carácter investigador y docente en obtener el reconocimiento de Excelencia en Gestión EFQM 5 Stars con más de 650 puntos de valoración.

Además, la Fundación Jiménez Díaz recibió en noviembre el primer Premio de Excelencia Kaizen Lean a la Calidad y Seguridad entregado por la consultora especializada en mejora continua para el aumento de la rentabilidad y el crecimiento sostenible Kaizen Institute , por el proyecto “Neumolean” de su Servicio de Neumología.

La mejora continua, una cultura de la organización

Una idea en la que también ahondó el gerente de los Hospitales Públicos gestionados por Quirónsalud en la Comunidad de Madrid, Juan Antonio Álvaro de la Parra, tras agradecer en nombre de todas las instituciones acreditadas las acreditaciones recibidas: “Las organizaciones hospitalarias deben primar el concepto de valor, de aportar al paciente aquello que requiere en cada momento, eliminando lo que no le aporte valor”, dijo.

En este sentido, añadió que “el camino hacia la calidad es largo y requiere liderazgo, perseverancia y equipos comprometidos porque se sabe cuándo empieza, pero no cuando acaba; es un proceso de mejora continua que no tiene final e implica una cultura de la organización”.

De cara al futuro, Álvaro de la Parra apuntó también los pilares en los que, en su opinión, debe basarse la sanidad y el futuro de los hospitales en los próximos años: “pensar en salud, no en enfermedad, fomentando la prevención para que las personas no lleguen ni siquiera a ser pacientes; ser eficientes, ayudándonos para ello de las herramientas disponibles de

digitalización; y no perder nunca el foco en el paciente”.

QH** para Infanta Elena y Rey Juan Carlos

Junto a la Fundación Jiménez Díaz, los hospitales universitarios Infanta Elena (Valdemoro) y Rey Juan Carlos (Móstoles) también recibieron el sello QH**.

El secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Valmayor, subrayó la importancia de dar respuesta a las necesidades manifestadas por ciudadanos y pacientes implantando para ello una cultura de calidad total y expresó su apoyo “a todas las organizaciones que siguen apostando por la innovación, el desarrollo tecnológico, la investigación y la implantación de los estándares de calidad y seguridad más avanzados, debido a que ellos son los auténticos protagonistas y garantes de los resultados de salud alcanzados”.