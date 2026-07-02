Novena a San Judas Tadeo: cómo rezarla, significado y texto completo día a día

Muchos momentos de nuestro día a día nos piden sosiego, tranquilidad, serenidad. En ese momento de muchas preocupaciones, para las personas creyentes surgen figuras como la de San Juan Tadeo, importante en la tradición católica. Se le conoce como patrón de causas muy difíciles y momentos de desesperación.

Qué es la novena a San Judas Tadeo

La novena a San Judas Tadeo forma parte de una tradición muy antigua dentro del cristianismo. La palabra novena se refiere a nueve días seguidos de oración, para un momento espiritual, pedir o agradecer algo, etc. La intención puede variar de una persona a otra, pero el espíritu es siempre el mismo: confiar y perseverar.

También conviene recordar que no existe un único texto oficial. Dependiendo del país o incluso de la parroquia donde se rece, pueden encontrarse pequeñas diferencias en las oraciones. Son cambios menores que no alteran el significado de esta devoción.

Cómo rezar la novena a San Judas Tadeo

Una de las ventajas de esta práctica es su sencillez. No requiere un lugar determinado ni una preparación complicada. Puede rezarse en una iglesia, en casa o incluso durante un momento de recogimiento en cualquier otro espacio donde sea posible mantener unos minutos de silencio.

Hay quienes colocan una imagen de San Judas Tadeo o encienden una vela como gesto simbólico. Otros prefieren la sencillez absoluta. Ninguna de esas opciones es obligatoria. Lo realmente importante es rezar con atención y hacerlo con una actitud sincera.

La novena puede comenzarse en cualquier momento del año con diferentes oraciones. Aun así, muchos fieles eligen iniciarla nueve días antes del 28 de octubre, fecha en la que la Iglesia celebra la festividad de San Judas Tadeo. Es una forma de prepararse espiritualmente para esa celebración, aunque no constituye un requisito.

Texto completo de la novena a San Judas Tadeo día a día

Cada uno de los nueve días desarrolla una reflexión distinta, aunque todas mantienen un hilo conductor basado en la confianza y la fe.

El primer día marca el comienzo del camino de oración. Es el momento de presentar con claridad la intención por la que se realiza la novena y pedir la ayuda de San Judas Tadeo para vivir esos días con confianza.

En el segundo día, la oración anima a no dejarse vencer por el desánimo. Muchas dificultades parecen insuperables cuando se contemplan desde la preocupación, pero la tradición invita a seguir confiando incluso cuando todavía no se perciben cambios.

El tercer día está dedicado a fortalecer la esperanza. Se pide la gracia de mantener la serenidad y no perder la fe ante los problemas que parecen prolongarse más de lo esperado.

Durante el cuarto día, la reflexión gira alrededor de la paciencia. Hay situaciones que necesitan tiempo y no siempre dependen únicamente de nuestros esfuerzos. La novena recuerda esa realidad con bastante sencillez.

El quinto día invita a renovar la fe. No se trata únicamente de pedir una solución concreta, sino de recordar que confiar también implica aceptar que no siempre comprendemos el sentido de todo lo que sucede.

La oración del sexto día suele abrir la mirada hacia quienes también atraviesan momentos difíciles. Es habitual que el creyente rece no solo por sus propias necesidades, sino también por familiares, amigos o personas que necesitan apoyo.

El séptimo día pone el acento en la prudencia y la sabiduría. En ocasiones la mejor ayuda consiste en encontrar claridad para tomar decisiones acertadas y afrontar los problemas con serenidad.

Durante el octavo día, el tono cambia ligeramente y aparece el agradecimiento. Incluso antes de que la petición se vea cumplida, muchas personas consideran importante reconocer los dones recibidos y agradecer la fortaleza encontrada durante el camino.

El noveno día concluye la novena renovando la confianza en Dios y en la intercesión de San Judas Tadeo. La petición permanece presente, pero el creyente termina aceptando que la voluntad divina puede manifestarse de maneras distintas a las que inicialmente esperaba.

Una de las oraciones más conocidas para cerrar cada jornada dice:

«Glorioso San Judas Tadeo, fiel discípulo de Jesucristo, intercede por mí ante el Señor. Tú que eres consuelo de quienes atraviesan las pruebas más difíciles, acompáñame en esta necesidad y ayúdame a mantener firme la esperanza. Amén.»

Qué significa la devoción a San Judas Tadeo

La enorme popularidad de San Judas Tadeo no se explica únicamente porque sea considerado el patrono de las causas imposibles. Su figura transmite una idea que resulta especialmente cercana para muchas personas: incluso cuando parece que ya no quedan soluciones, todavía es posible conservar la esperanza.

Esa confianza explica por qué millones de fieles mantienen viva esta devoción generación tras generación. En numerosos santuarios dedicados al santo pueden verse cartas, fotografías, flores o velas dejadas por personas que desean agradecer un favor recibido o presentar una nueva petición. Son gestos sencillos, pero reflejan una profunda necesidad de apoyo espiritual.

Quizá uno de los aspectos más interesantes de esta devoción sea que no se limita a pedir un milagro. Para muchos creyentes supone también un ejercicio de paciencia, de reflexión y de crecimiento interior. La oración ayuda a afrontar las dificultades desde una perspectiva diferente, con mayor serenidad y menos desesperación.

Cuándo se celebra San Judas Tadeo

La festividad de San Judas Tadeo se celebra cada 28 de octubre, fecha que comparte con San Simón Apóstol dentro del calendario litúrgico de la Iglesia católica. Ese día miles de parroquias organizan misas especiales, procesiones y encuentros de oración dedicados al santo.