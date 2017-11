El entorno de Neymar le aconseja ir al Madrid

Neymar y el Real Madrid, el Real Madrid y Neymar. La historia de nunca acabar tiene un nuevo capítulo más de actualidad después de que el diario nacional ABC haya destapado que su entorno -formado por Wagner Ribeiro, su padre y sus amigos supuestamente- le haya aconsejado ir al club blanco el próximo verano y a la postre dejar el PSG.

Según el citado medio, el patrocinador que comparten ambas entidades -Fly Emirates– se frotaría las manos con el fichaje ya que significaría una inyección de mercadotecnia ilimitada. Además apuntan que hay nueve razones por las que su meta es hacer ese particular puente aéreo.

La primera es que la Ligue 1 no tiene rango internacional. Neymar lo sabía pero no se esperaba que se centraran únicamente en la Champions, además que en el Real Madrid tendría todo el reconocimiento mundial que desea junto a Cristiano Ronaldo.

El segundo motivo responde al comentado lío del PSG con los penaltis. La reacción del jeque Al-Khelaifi al querer solicitar el enfrentamiento con Cavani a cambio de dinero no ha gustado. La tercera viene al hilo ya que el dueño también está implicado judicialmente en un soborno y ha dejado el mando al nuevo director deportivo, Antero Henrique.

El cuarto viene al hilo de lo que adelantó DIARIO MADRIDISTA. Su entrenador, Unai Emery, y la mayoría de la plantilla parisina está en contra de su estrellato y es por eso que no se hablarían entonces. El resto de causas responden a que su entorno le aconseja marcharse cuanto antes por la comparación con la Liga, el Real Madrid, Zidane y el equipo con sus compatriotas y amigos Marcelo y Casemiro al frente.

Los nombres de su entorno

Wagner Ribeiro. El famoso agente brasileño es también su consejero desde que era niño, es más recuerdan que con 14 años le trajo a Valdebebas para conocer el Real Madrid. El intermediario siempre ha querido que vista de blanco hasta que el expresidente del Barcelona Sandro Rosell abonara a su padre diez millones de euros.

Precisamente papá Neymar quiere marcharse de París tras hacerse público el soborno de Al-Khelaifi a Cavani para que dejara tirar los penaltis a su hijo. Ante la negativa del uruguayo sintieron que la reunión era una mentira, por lo que decidieron que su sitio estaba en la capital de España.

Su madre Nadine Gonçalves también tiene mucho que ver. Su adaptación en París no ha sido buena y ve tanto a su marido e hijo disgustados tanto por los enfrenamientos internos en el vestuario como con el propietario. Por último sus amigos, los famosos Toiss, que están seguros que en el Real Madrid alcanzará el anhelado Balón de Oro ya que estaría rodeado de los mejores jugadores.