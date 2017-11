Neymar se cabrea cuando le preguntan por el Madrid: “Joder, vosotros siempre hablando de más”

A Neymar no se le termina de ver feliz pese a sus grandes actuaciones en el terreno de juego. La última fue este miércoles en Champions ante el Celtic. El brasileño marcó dos goles y dio una asistencia, pero no terminar de irradiar ese felicidad que tenía cuando era jugador del Barcelona. Tras el partido ante el conjunto escocés, el carioca pasó por zona mixta para comparecer ante los medios y acabó enfadado con la prensa por preguntarle por el Real Madrid.

Los periodistas esperaban a Neymar en la zona mixta del Parque de los Príncipes para preguntarle por el partido y también por otros temas de actualidad, como suele ser habitual. Pero cuando se le preguntó por los continuos rumores por su posible fichaje por el Real Madrid, el brasileño explotó y cargó contra la prensa: “Joder, vosotros siempre hablando de más”, dijo mientras se marchaba enfadado de la zona en la que responde a los medios.

Sin mediar más palabras, Neymar decidió poner punto y final a su comparecencia cuando le preguntaron por el posible interés del equipo blanco. Antes de eso, tampoco quedó muy contento tras una pregunta en la que comparaban el 7-1 del PSG al Celtic con el que le endosó Alemania a Brasil en el Mundial de 2014: “Ya estáis otra vez recordando ese día. No vais a parar nunca. Estoy feliz con el partido y por el triunfo. Eso es lo más importante, independientemente del resultado. Nuestro equipo impuso un ritmo fuerte de juego después del primer gol. Mostramos tener cabeza después del gol que recibimos al empezar”.

Neymar sigue en el foco. Su relación con Emery y con algunos compañeros de vestuario no es buena y en Francia todos los medios de prestigio han explicado con pelos y señales su situación. Pero el brasileño asegura que no es así e insiste en que son invenciones de la prensa: “Las noticias buenas no venden. La gente se entusiasma con las malas noticias y acaban hablando de más. Ahora quiero ver noticias buenas, eh”.