Inda: “En el Madrid preocupa el rendimiento de Marcelo, Modric y Cristiano Ronaldo”

El Real Madrid no carbura en el primer tercio de Liga y Zinedine Zidane sabe que tiene muchas cosas que cambiar si quiere que los suyos peleen por el título con el Barcelona de aquí a final de temporada. Al entrenador francés le preocupa, entre otros aspectos, el rendimiento de algunos de los jugadores clave de la primera plantilla, que en Girona volvieron a demostrar no estar al nivel que requiere el vigente campeón de Europa.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en El Chiringuito de Jugones lo que hizo el francés a la conclusión del encuentro que midió al Girona con el Real Madrid, señalando a un peso pesado como Marcelo. “Lo primero que hizo Zidane fue poner el vídeo del partido y señalar los errores que se habían cometido y señaló especialmente a un jugador. Habló de Marcelo. No dijo su nombre pero señaló su banda como un coladero”.

Sin embargo, el entrenador madridista también hizo autocrítica, afirmando que su dirección de campo no fue la mejor en Montilivi. “También dijo que había faltado actitud, algo que repite la plantilla, el entrenador y la cúpula, y Zidane reconoció que se había equivocado al no modificar el sistema táctico antes del descanso. El Girona les sorprendió porque los movimientos tácticos no fueron los que acostumbra”, aseguró Inda.

Por último, el director de OKDIARIO anunció los nombres de los jugadores que crean preocupación en la directiva del Real Madrid por su rendimiento actual. “En la cúpula hay una preocupación notable. Están tan preocupados como en la época de Benitez. Se ve que hay tres jugadores que no están rindiendo. Uno es Marcelo, que era el año pasado el que desatascaba los partidos, el segundo es Luka Modric. Hay grandísima preocupación también por Cristiano Ronaldo. Si este equipo no tiene gol por mucho que funcionen bien las demás líneas no vale”.