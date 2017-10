Courtois sólo a precio de ‘ganga’

La interminable historia entre el Real Madrid y Courtois todavía parece que no va a llegar a su fin. Tal como adelantó en El Chiringuito de Jugones el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, el portero belga ha vuelto ofrecerse conjunto merengue. El ex portero del Atlético de Madrid está como loco por volver a la capital de España, y en los despachos del Bernabéu siempre ha sido un arquero valorado e interesante.

Courtois tiene contrato con el Chelsea hasta junio de 2019, por lo que o amplían su vínculo antes de este verano o el club inglés se verá obligado a traspasarle en el próximo mercado de verano para sacarle lo máximo posible. El caso es que el belga sigue sin renovar y parece no tener intención de hacerlo, y si finalmente es así, podría ser una de las gangas del mercado. En el Real Madrid no descartan ninguna opción, pero lo que tienen claro en Concha Espina es que sólo acometerían su fichaje si el belga llegara por, como mucho, 35 millones de euros.

El Chelsea, contra la espada y la pared

Courtois es uno de los portero que el club tiene en su agenda, pero no el único. A sus 25 años (cumplirá 26 en mayo), el meta blue está más que contrastado en la élite y es uno de los mejores porteros de Europa. Pero el Real Madrid no se plantea pagar un traspaso mayor a la cantidad anteriormente citada porque considera que hay porteros más jóvenes como Kepa que todavía tienen más recorrido que él. Además, la entidad blanca jugaría con el hecho de que el Chelsea deberá venderlo sí o sí en verano si no logra renovarle antes y quiere sacarle algo de dinero.

Y parece que Courtois está cedido a tensar la cuerda si realmente tiene opción de volver a Madrid. El guardameta belga estuvo en el Atlético durante tres temporadas, donde además de conocer a la mujer de sus dos hijos hizo un montón de amigos no sólo en el club rojiblanco. Sus pequeños viven en la capital, por lo que si vuelve podría estar mucho más cerca de ellos, de ahí sus ganas de jugar en el Real Madrid.