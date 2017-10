Solari está tranquilo: “No temo por mi puesto”

Santiago Solari tenía un prueba de fuego en el Vicente del Bosque. El Castilla dio la talla, pero volvió a perder y cada vez está más cerca de los puestos a Tercera División. Los blancos fueron mejores, pero, una vez más, el desatino arbitral expulsando a Óscar a los 15′ y la falta de suerte volvió a condenar al filial. A pesar de esto, el entrenador argentino está tranquilo y centrado en seguir trabajando para sacar el máximo de sus jugadores.

“Se está haciendo duro, pero seguro que lo sacamos. Lo que me preocuparía a mí es que el equipo no lo dejara todo. Es muy duro, pero yo nunca me voy a rendir ni voy a dejar a mis jugadores que lo hagan”, aseguró un mister que reconoció que no teme “por el puesto”. “Entrenar o no entrenar es parte de la vida del entrenador. El temor es que el equipo no responda en lo emocional”, añadió.

“Hay que seguir aprendiendo. Hicieron un gran partido y no hay nada que recriminarles. Pudimos ganar con 10 jugando desde el minuto 15. Es muy duro. El equipo es muy joven, más todavía que el año pasado. Luego están las condiciones del campo, el quehacer de los otros equipos y la vara que nos ponen los árbitros. El rival hizo 28 faltas, nosotros ocho y fuimos los que jugamos con 10. No quiero que se lea como una crítica, pero tenemos que aprender que si el rival hace muchas más faltas que nosotros y ellos se van con 11, algo mal estamos haciendo”, aseguró.

El lunes la Comisión Deportiva del club se reunirá en Valdebebas con Ramón Martínez y Manolo Díaz a la cabeza. Sin duda, la continuidad de Solari será uno de los temas a tratar. Los técnicos deberán decidir si dan una oportunidad más al entrenador o apuestan por cambiar el rumbo con Guti como principal candidato. Lo único claro ahora mismo para el Castilla es que el próximo sábado recibe al Atlético B en el Di Stéfano.