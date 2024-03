«Corruptos y encima no dimiten», así empieza Javier Cárdenas el programa de LevántateOK esta mañana. «Ya sabéis que tenemos a la tercera persona más importante de España, que es la presidenta del Congreso, Armengol, que ha llegado ahí sin ganarse nada, es más, yendo contra España. Explícame cómo alguien que cuando era presidenta de Baleares iba contra España, no dejaba trabajar a la gente si no sabía catalán, incluso expulsando a médicos de Baleares y, sin embargo, de pronto le dicen ‘oye, presidenta del Congreso de España’ y dice ‘allá que voy a Madrid’. ¿Se puede tener menos vergüenza? Bueno, pues sí, es no dimitir y decir que no piensa dimitir después del escándalo de las mascarillas y de saber ella que estaba pagando por algo que era ilegal, defectuoso y que pondría en riesgo a los ciudadanos, en especial a las personas vulnerables y sanitarios. Por tanto, ¿cómo nos podemos defender de gentuza de semejante calaña? Eres una sinvergüenza, Armengol, porque sabiendo como sabías que era ilegal, pagaste y no dimites. ¿Quién nos defiende en este país de gentuza corrupta que no dimite? Explícamelo, nadie».

Por otro lado, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada en el caso Koldo por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia, ofreció al Govern balear, que presidía la socialista Francina Armengol, el envío del cargamento de mascarillas, un ofrecimiento que fue aceptado de inmediato. Se trata de un cargamento de mascarillas que inicialmente iba dirigido a Aragón, pero que fue rechazado por esta comunidad por su elevado coste: 3,7 millones de euros. El mail, que está en poder de OKDIARIO, es una clara muestra de la relación directa del Govern y los funcionarios de Armengol con la trama corrupta y la primera prueba documental de sus negocios. Es un correo que dirige Iñigo Rotaetxe, titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, al alto cargo de la Conselleria de Salud Manuel Palomino, a quien se dirige como «estimado Manuel» y que el alto cargo de Armengol recibe tanto en su correo oficial como en el personal. A continuación, le especifica el contenido del cargamento de mascarillas. En aquel momento, abril de 2020, Palomino era director de Gestión y Presupuestos de la Conselleria de Salud. Ese correo, con el asunto Contenido avión 26/04/2020 KN95, lo envió Rotaetxe el 25 de abril de 2020 tanto a la dirección corporativa de Palomino como a su correo particular.