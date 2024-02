En el espacio de Levántate OK, Javier Cárdenas destaca que «con total coherencia ha contestado Rafael Nadal a la cuerda del PSOE». Como publica OKDIARIO, el tenista concedió una de las entrevistas más esperadas de los últimos tiempos, en un nuevo período de baja por lesión y con su retirada del tenis, deporte en el que se ha convertido en leyenda y en un personaje reconocido a nivel mundial, cada vez más cerca.

El jugador balear habló de sus lesiones, de su posible vuelta en el Masters de Indian Wells y del adiós como profesional, pero no rehuyó otro tipo de preguntas y dejó una importante reflexión acerca del feminismo y las oportunidades que deben tener los hombres y las mujeres.

«Si me preguntas qué es feminista, si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, soy feminista», afirmaba Rafael Nadal, sin tapujos, ante un tema que ya ha salido en otras ocasiones en referencia a la opinión del tenista de que, per se, los hombres y las mujeres en el tenis profesional no deben cobrar lo mismo, sino en función de lo que generan.

La reflexión de Nadal sobre el feminismo incluyó un recado, hacia el feminismo radical. «Sabes que ese término se lleva a unos extremos que… pero si en esta conversación hablamos de cosas lógicas y cosas normales, pues claro que quiero igualdad», resaltó el deportista, quien también quiso explicar lo que es igualdad para él. «La igualdad no reside, para mí, en regalar, reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Yo no quiero por ser Rafa Nadal ganar más que Serena Williams. Yo quiero la igualdad, yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más», zanjaba Nadal, sin pelos en la lengua, ante un tema polémico que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos.