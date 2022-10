Hoy Javier Cárdenas habla con Antonio Romero «el tete», presidente de la cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda, quien nos cuenta cómo recibió una invitación para él y su mujer de la casa Real el día de la Fiesta Nacional. Nos cuenta que al principio no se lo creía y que pensaba que era una broma de sus amigos cuando desde la cofradía le dijeron: «Antonio, que tienes aquí una carta de la Casa Real». Cuando vio que no era ninguna broma, se prepararon para el evento y Antonio dice: «Mi mujer no sabía que ponerse». Dispuestos al evento y con la invitación cogieron un autobús hasta Madrid, donde fueron al Palacio Real en el que estaban un total de 2.500 invitados entre autoridades y sociedad civil que han saludado una a una a los reyes en el Salón del Trono antes de pasar al Comedor de Gala para un cóctel en el que han podido charlar de manera distendida.

Antonio Romero conoció a su Majestad el Rey Felipe VI en marzo de este año cuando el Monarca se trasladó a Sanlúcar de Barrameda, donde visitó la antigua sede del Ayuntamiento para mantener un encuentro con entidades, asociaciones e instituciones de la Sociedad Civil sanluqueña; seguidamente, recorrió las bodegas Barbadillo con ocasión de su bicentenario. Por la tarde, don Felipe se trasladó al Puerto de Bonanza donde mantuvo un encuentro con la Cofradía de Pescadores. Posteriormente, visitó la Nao Victoria y conversó con entidades sanluqueñas involucradas en la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y con los miembros del Patronato de la Fundación Nao Victoria.