Hoy es lunes y llega una nueva edición del morning show del momento, Levántate OK. Hoy Javier Cárdenas se pregunta «¿quién os engañaba, Cárdenas o Rufián?», y tiene clara la explicación: «Estos de ERC no se quieren ir de España, al final siempre salvan al Gobierno de Sánchez». Eso sí, advierte: «Entre tramposos no hay lealtad posible».

