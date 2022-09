Toda una ministra del Gobierno de España ha mentido en un lugar que debería ser sagrado para no mentir, como es el Congreso de los Diputados. ¿Que se ha hecho mal y los números no acompañan? No pasa nada, miento.

«Es una tras otra lo de este Gobierno y como miente a lo bestia para encubrir un déficit de 62.000 millones de euros, piensan que los españoles nos tragamos todo. Nos pueden mentir a la cara y en el Congreso y no exigimos que dimitan, ese es el mensaje que ellos reciben. Atentos porque han mentido con más de 60 mil millones de euros, si son capaces de mentir ante esto, luego dirán que en su partido no hay corruptos. Solamente nos han condenado por la mayor corrupción de toda Europa, pero si ellos dicen que no, pues no», afirma Cárdenas.

La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, mintió en el Congreso descaradamente, al decir que la deuda de España ha bajado 4 trimestres consecutivos rebajando la deuda pública y mejorando nuestras deudas públicas, algo que no es cierto. La deuda no ha bajado cuatro trimestres consecutivos , sino que ha subido 62 mil millones de euros. La deuda ha crecido desde Junio de 2021 hasta julio de 2022 , último dato publicado en 62.260 millones de euros según el banco de España.

Una mentira que dice una ministra en el Congreso de los Diputados y que hacen que nos traten como a «imbéciles» a todos los Españoles.