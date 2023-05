Javier Cárdenas te habla no sólo de la decisión de retirar el escaño a Laura Borràs, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la haya condenado a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Una sentencia que no es firme porque se recurrirá al Tribunal Supremo, pero aunque fuera condenada, la presidenta del Parlamento de Cataluña cobrará una pensión millonaria durante años.

Aunque deje el Parlamento Catalán, cobrará 124.456 euros anuales durante años si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la condena por prevaricación y falsedad documental y es cesada definitivamente como presidenta. Y es que los ex presidentes del Parlamento tienen derecho a una pensión compensatoria del 80% del sueldo durante los dos años siguientes a su salida de la cámara catalana, según la Ley del estatuto de los presidentes del Parlamento de 1988. Y atentos a esto, tienen derecho a una pensión vitalicia, de por vida, del 60% del sueldo a partir de los 65 años.

Pero al no haber juridprudencia al respecto, también asumen que Borràs podría alegar que la norma no contempla una situación como la suya y que sigue siendo diputada. De manera que es una incógnita saber si cobrará su retiro dorado o no. Una duda que no existiría si el Parlamento catalán la hubiera destituido con todas las de la ley. El mayor negocio del siglo para sacar dinero, enriquecerte y tener privilegios: ser político.