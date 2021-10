El programa de hoy de ‘Levántate OK’ con Javier Cárdenas ha puesto su punto de mira en la ocultación que hace el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez en muchas ocasiones del origen extranjero de algunos delincuentes en España.

Javier Cárdenas ha explicado que algunas ONG «no todas, ojo, que hacen negocio con las subvenciones que les da el Estado por defender a los inmigrantes», les recomiendan en España que graben cualquier incidente que tengan. Recordemos que el detenido por agresor el inspector de Policía, le grabó mientras el agente le pedía que se pusiera la mascarilla en un autobús de Zaragoza.

«Cuando el Estado no te protege, el estado no sirve para nada», ha dicho el periodista catalán. «Cuando el Estado está más preocupado de que en una violación a una chica por parte de un grupo de menas -como parece ser el caso de Vitoria-, no se diga que son menas, en vez de preocuparse por la víctima, ese Estado no sirve para nada».

«Yo llevo años cansado del buenismo en España, yo quiero justicia», ha rematado Cárdenas.