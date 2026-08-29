Hoy, 29 de agosto de 2026, disfrutaremos de un día mayoritariamente poco nuboso o despejado en toda la provincia, con alguna nubosidad baja en el noroeste al final del día. Las temperaturas máximas subirán en el interior, mientras que en el litoral se mantendrán estables. Los vientos serán flojos y variables. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El día se presentará en Bilbao con un cielo despejado que se despereza lentamente, dejando ver el sol como un tímido invitado. A primera hora, las temperaturas rondarán los 15 grados, frescas pero agradables y a medida que avance la jornada, se elevarán hasta alcanzar un confortable 31. El viento soplará suavemente desde el oeste, con una brisa que apenas alcanzará los 5 km/h, haciendo que la sensación térmica se mantenga en esos temperaturas agradables.

A medida que la tarde vaya avanzando, el ambiente se tornará cada vez más cálido, aunque será necesario tener en cuenta que la humedad relativa, que llegará hasta el 90%, podría crear una sensación algo cargada. Sin embargo, a diferencia de otros días, no se esperan lluvias ni por la mañana ni por la tarde, lo que permite disfrutar de casi 14 horas de luz, con el sol despidiéndose lentamente a las 20:51. Es una jornada perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre y dejarse envolver por la calidez del verano que todavía nos acompaña.

Ambiente cambiante con viento y nubes en Baracaldo

En Baracaldo, la mañana despierta con una sutil inquietud, el cielo cubierto presagia cambios abruptos. La brisa, que ya comienza a hacerse notar, anuncia un día donde el viento y las nubes jugarán a su antojo, creando un ambiente fresco y cambiante.

A medida que avanza la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h y la temperatura oscilará entre los 16°C por la mañana y un máximo de 29°C por la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad, que llegará al 95% y la sensación térmica puede resultar agobiante. Así que no olvides llevar paraguas y abrigarte un poco: la inestabilidad estará presente hasta que caiga la noche.

Guecho: clima cálido y soleado hoy

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado que promete una jornada agradable. La temperatura mínimas rondará los 17°C, mientras que durante las horas más cálidas, el termómetro podría alcanzar hasta 27°C. A lo largo de la mañana, la humedad se sentirá considerablemente alta, haciendo que el ambiente sea algo pesado, pero afortunadamente se espera que no haya lluvia, ni por la mañana ni por la tarde-noche.

Ya en la tarde, el cielo se mantendrá similar, permitiendo disfrutar de un clima cálido y soleado. No obstante, el viento estará presente con ráfagas de hasta 30 km/h, así que será recomendable estar preparado para ese ajetreo en el ambiente. Tendremos luz natural durante casi 13 horas, desde el amanecer a las 07:32 hasta la puesta del sol a las 20:52, un tiempo perfecto para disfrutar del día al aire libre.

Santurce: cielos parcialmente nublados y ambiente agradable

Las condiciones se presentan estables a lo largo del día, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 28°C. El viento soplará suave, proporcionando un ambiente confortable sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Con estas condiciones, es un buen momento para salir a pasear por los alrededores o realizar actividades al aire libre. Aprovechar el tiempo será una opción ideal para relajarse y disfrutar de un ambiente tranquilo en las rutinas diarias.

Cielos despejados con calidez vespertina en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura suave, alrededor de 15 grados, lo que invita a disfrutar del aire fresco. A medida que avance el día, el ambiente se irá caldeando, alcanzando una máxima de 31 grados en la tarde, manteniendo la estabilidad del tiempo sin riesgo de lluvia. Al caer la noche, la temperatura descenderá a 19 grados, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas estar al aire libre. Aprovecha el sol y cuida tu hidratación.

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