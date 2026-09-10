Hoy, en toda la provincia, se prevén intervalos de nubes medias y altas, con algunas nubes bajas a primera hora que podrían traer brumas matinales. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas aumentarán. El viento será flojo y variable, predominantemente del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y jornada templada

El sol se despereza lento, asomándose el día en Bilbao con un cielo mayormente despejado que predominará tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas arrancan frescas, alcanzando durante la jornada un calor templado que podrá rozar los 24 grados. El aire se sentirá algo pesado con una humedad que permitirá un suave abrazo de 80%, aunque no hay necesidad de preocuparse, ya que no se esperan lluvias durante esta jornada.

El viento soplará desde el este a una velocidad moderada, alrededor de 5 km/h, lo que añade un matiz agradable al ambiente sin que se sienta incómodo. A medida que la luz del sol se asienta en el cielo, la tarde lucirá espléndida, proporcionando unas largas horas de luz hasta que la puesta de sol se produzca hacia las 20:30. Por la noche, el ambiente se tornará más fresco, con temperaturas que descenderán hasta los 13 grados, dando paso a una velada tranquila y serena.

Cielo gris y viento agitado en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta con un cielo gris plomizo que presagia la llegada de un tiempo agitado. Las nubes, densas y amenazantes, se desplazan rápidamente con la brisa, mientras un viento fresco comienza a hacerse notar. A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los 14 y los 24 grados, dejando paso a algunas lluvias intermitentes que podrían extenderse en el transcurso de la tarde.

A diferencia de la calma casi templada de la mañana, las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h en las horas siguientes, elevando la sensación térmica. La humedad, que podría alcanzar un 85%, añade un toque incómodo al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y una chaqueta ligera, ya que será un día propenso a sorpresas y cambios imprevistos.

Guecho: cielo despejado y ambiente cálido

El día amanece en Guecho con un cielo despejado y una temperatura que arranca en los 15 grados, mientras el sol asoma a las 07:46. Se espera que durante la mañana la temperatura suba hasta los 21 grados, con una ligera brisa que sopla del norte a 5 km/h. La humedad relativa se mantendrá en un rango cómodo, con un 50% de mínima, lo que hará que el ambiente se sienta agradable y fresco. No hay probabilidad de lluvia en ningún momento del día.

A medida que avanzamos hacia la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 23 grados, creando un ambiente cálido y muy propicio para disfrutar al aire libre. El cielo continuará despejado y con una jornada que contará con más de 12 horas de luz, se prevé un cierre perfecto a las 20:31 cuando el sol se ocultará. Sin duda, un día ideal para pasear y disfrutar de la belleza de Guecho.

Santurce: cielos nublados y brisas suaves

El tiempo se presenta estable, con cielos algo nublados y temperaturas que alcanzarán los 23 grados. Las suaves brisas del viento, con ráfagas moderadas, aportarán un toque de frescura a la jornada, haciendo que el ambiente sea agradable y propicio para disfrutar al aire libre.

Un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades cotidianas, ya que no se prevén cambios significativos ni precipitaciones. Se sugiere aprovechar la hora del café en alguna plaza local, disfrutando de la tranquilidad que ofrece la jornada.

Cielo despejado y ambiente agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para un paseo a primera hora. Las temperaturas rondan los 12 grados, lo que sugiere abrigarse ligeramente al salir. A medida que avancemos en el día, se espera que la temperatura suba hasta alcanzar los 24 grados, manteniendo un tiempo agradable, aunque con algunas rachas de viento suaves que aportarán frescor.

Durante la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille y haga que el día sea luminoso. Para quienes planeen actividades al aire libre, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la mañana y disfrutar del calor de la tarde, que promete ser perfecta para disfrutar.