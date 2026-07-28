Ni Hondarribia ni Zarautz: este es el pueblo costero más barato del País Vasco para alquilar una casa este verano

El norte de España es para muchos, un buen destino vacacional, de hecho ya hace tiempo que dejó de ser una alternativa secundaria en verano, si bien cada año atrae a más gente que busca temperaturas más suaves y un paisaje diferente al del Mediterráneo. Eso sí, esa creciente demanda también se nota en los precios, sobre todo en zonas tan concretas como la costa del País Vasco donde muchos lugares son ahora algo más caros, aunque también existen pueblos que todavía resultan muy asequibles.

Encontrar un alojamiento que sea barato en agosto no es tan sencillo como hace unos años si tenemos en cuenta que el alquiler vacacional ha ido subiendo de forma constante y, en algunos puntos, el precio se ha disparado bastante más de lo que muchos esperaban. De hecho según el informe de costa del Grupo Tecnitasa, alquilar un apartamento en primera línea de playa cuesta de media 1.270 euros a la semana. Es una cifra que sigue al alza ya que son unos 110 euros más que el verano anterior y cerca de un 40% por encima de lo que se pagaba en 2020, pero todavía podemos encontrar excepciones tal y como es el caso de Gorliz en la costa occidental vasca.

El pueblo costero más barato del País Vasco para alquilar una casa este verano

Si hay un ejemplo claro de destino vacacional y que a la vez es caro dentro del País Vasco, ese es Hondarribia. Es uno de los lugares más atractivos de Guipúzcoa y también uno de los más demandados cuando llega el buen tiempo gracias por ejemplo a su casco antiguo amurallado, el ambiente del barrio de La Marina o la cercanía a la playa, que hacen que cada verano esté bastante solicitado, pero también tiene precios bastante elevados. Según el mencionado informe un piso de unos 110 metros cuadrados en la zona de Hondartza-Interlimen puede alcanzar los 1.885 euros semanales. No sorprende demasiado viendo el tipo de destino del que hablamos, pero desde luego no está al alcance de todos los bolsillos.

En cambio la diferencia aparece cuando se mira hacia Vizcaya. Ahí es donde entra Gorliz, que se coloca como el municipio costero más barato del País Vasco para alquilar una vivienda en verano entre los analizados. En este caso, un piso de unos 100 metros cuadrados en el casco urbano ronda los 655 euros por seman de modo que la diferencia con Hondarribia es importante: más de 1.200 euros por algo bastante similar sobre el papel. Y no es que Gorliz sea un secreto total, pero tampoco tiene el tirón mediático de otros destinos. Y eso, en estos casos, se nota bastante en el precio.

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Una playa cómoda y sin excesos

Uno de los puntos fuertes de Gorliz es su playa que no es pequeña precisamente ya que supera los 800 metros y está bastante bien integrada en el entorno urbano. Al estar dentro de la bahía de Plentzia, el mar suele ser más tranquilo que en otras zonas del Cantábrico, algo que muchas familias valoran bastante. Es decir, que no hay grandes sorpresas aquí, pero sí una playa cómoda, fácil y sin complicaciones. Además, cuenta con paseo marítimo, zonas verdes y servicios básicos. Es decir, tiene lo necesario sin convertirse en un sitio saturado. Que en agosto ya es decir.

Más allá de la arena

Pero quedarse sólo en la playa sería quedarse corto ya que Gorliz tiene bastante más alrededor, sobre todo si apetece moverse un poco. Desde uno de los extremos del arenal sale un camino que atraviesa las dunas de Astondo y va ganando altura hasta llegar al faro de Gorliz. No es una ruta exigente, pero sí lo suficiente como para cambiar de plan y salir un rato del ambiente de playa. Y una vez arriba, las vistas al Cantábrico merecen la pena. Es de esos sitios donde uno se para un momento sin más. Además, en la zona hay restos de antiguas defensas y varios puntos desde los que se puede ver toda la bahía.

La diferencia está en elegir bien

Al final, lo que muestran estos datos es algo bastante claro: no todo el País Vasco cuesta lo mismo en verano. Ni mucho menos. La diferencia entre Hondarribia y Gorliz supera los 1.200 euros por semana. Y eso, en unas vacaciones, cambia bastante el planteamiento. Puede ser la diferencia entre ir justo o ir con margen.

Cada vez más gente tiene esto en cuenta y en lugar de centrarse sólo en los destinos más conocidos, busca alternativas que ofrezcan algo parecido, pero sin ese sobreprecio y Gorliz encaja bastante bien en ese perfil. Tiene playa, buen entorno y precios más contenidos que otros puntos de la costa vasca. No es el sitio más famoso, pero precisamente por eso sigue siendo una opción interesante.