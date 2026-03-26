Confirmado: ya hay fecha y lugar para la nueva pista de skate en San Sebastián
Una pista de skate en Sagüés que además estará asociada al surf
El postre que adoran los vascos y en el resto de España no ni lo han probado ni lo conocen
Los nazarenos lo celebran: San Sebastián recupera tras medio siglo su procesión del Viernes Santo
Durante años, quienes patinan en San Sebastián han tenido claro que hacía falta algo más. Un espacio mejor pensado, más cómodo y adaptado a lo que realmente se practica hoy en día y esa petición, que ha ido creciendo poco a poco, ya tiene respuesta: se trata de la nueva pista de skate de Sagüés que por fin está en marcha y, esta vez sí, con fechas bastante concretas.
El proyecto de esta nueva pista de skate en San Sebastián se desarrollará en la explanada de Sagüés, en el barrio de Gros, justo donde ya existe una zona para patinar. La diferencia es que esa instalación actual desaparecerá para dar paso a un espacio completamente nuevo, diseñado desde cero y con un enfoque muy distinto al que había hasta ahora. Si todo sigue el calendario previsto, las obras comenzarán entre finales de mayo y principios de junio de 2026. A partir de ahí, el plazo de ejecución será de unas 12 semanas, por lo que la inauguración se moverá entre el 14 de agosto y el 10 de septiembre. Es decir, en pleno verano o justo al final, cuando la zona está más viva que nunca.
La idea de esta pista de skate en San Sebastián, según explican desde Donostia Kirola, es apostar por un concepto distinto. La pista estará orientada al surfskate y al skate fluido, algo que encaja bastante con el entorno de Sagüés y la cercanía con la playa de la Zurriola. Esto se traduce en un diseño más continuo, más suave, pensado para encadenar movimientos sin interrupciones, con saltos que van a ser menos bruscos y más sensación de recorrido, como si se estuviera sobre una ola.
Además, se ha buscado que sea un espacio accesible. Especialmente para quienes están empezando. Niños, jóvenes o personas que se inician en este tipo de patinaje tendrán un entorno más amable para aprender. Eso no significa que los skaters más experimentados no puedan usarlo, al contrario, ya que la pista también estará preparada para distintos niveles.
Así será la nueva pista de Sagüés
A nivel técnico, el proyecto también tiene bastante detalle. La superficie será de unos 700 metros cuadrados y se construirá en una única intervención sobre el espacio actual cuyo diseño se va a organizar en dos niveles, lo que permitirá crear distintos recorridos y dar más dinamismo a la pista. Habrá zonas con formas que recuerdan directamente al movimiento del mar.
Por ejemplo, se incluye una especie de ola que sobresale unos 50 centímetros, pensada precisamente para ese estilo de patinaje más fluido. También habrá dunas, una simple y otra doble, conectadas entre sí, además de una pirámide central con un bordillo tipo slappy. Es decir, que todo se ha planteado para que quien entre en la pista no tenga que parar constantemente. La idea es moverse, enlazar trayectorias y mantener ese ritmo continuo. Además, no se ha pensado solo en el skate, dado que otras disciplinas como el BMX o el scooter también podrán utilizar el espacio sin problema.
Menos ruido y mejor convivencia
Uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta desde el principio es el impacto en el entorno. Sagüés es una zona muy transitada y con bastante actividad, por lo que el ruido era una preocupación así que ahora, y en este caso en concreto, el el enfoque hacia el surfskate ayuda. Este tipo de tablas suele llevar ruedas más blandas, lo que reduce bastante el sonido frente a un skate tradicional. Eso, en la práctica, significa menos molestias para quienes viven o pasan por la zona. La idea es que la pista se integre en el espacio sin generar conflictos, algo que no siempre ha sido fácil en otros puntos de la ciudad.
Una pieza dentro de un plan más amplio
La nueva pista de Sagüés no es un proyecto aislado. Forma parte de una estrategia más amplia que busca organizar mejor los espacios para patinar en San Sebastián, y con la intención es diferenciar modalidades y repartirlas en distintas zonas de la ciudad. Así, cada pista tendría su propio enfoque y no se mezclarían estilos que requieren cosas diferentes.
En este esquema ya está el skatepark de Larratxo, que se renovó recientemente, y el de Pagola, en Aiete, que está más orientado al bowl y a la transición, aunque también se prevé ampliarlo en el futuro. Además, sigue pendiente una gran pista para la ciudad, más enfocada al skate técnico y urbano. De momento no hay ubicación definitiva, pero el proyecto sigue sobre la mesa.
Un proyecto que llega antes de la gran transformación de Sagüés
Todo esto ocurre, además, en un momento en el que Sagüés está llamado a cambiar a medio plazo. El Ayuntamiento tiene previsto un proyecto de reurbanización que transformará toda la zona en un gran espacio integrado con el entorno del monte Ulía, con zonas verdes, miradores y áreas para actividades. Ese plan se desarrollará a través de un concurso internacional de ideas, aunque todavía no tiene fecha definida. Aun así, desde el área de Deportes han decidido seguir adelante con la pista de skate. Entre otras cosas, porque era uno de los proyectos elegidos en los Presupuestos Participativos.
Otro punto importante es cómo se ha trabajado el proyecto. El diseño lo firma Javier Labad, un nombre bastante conocido en este tipo de instalaciones y bien valorado dentro del mundo del skate. Además, durante el proceso se ha hablado con usuarios habituales de la zona para ajustar la propuesta y que si todo sale bien estará lista para ser utilizada a finales de verano.