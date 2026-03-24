Los nazarenos lo celebran: San Sebastián recupera tras medio siglo su procesión del Viernes Santo

San Sebastián llevaba años viviendo la Semana Santa de una forma distinta al resto de ciudades ya que en ella no se veían procesiones, ni pasos en la calle y no se contaba con ese ambiente que en otros puntos del país forma parte del calendario casi de manera automática. Era una excepción, y bastante llamativa además. Sin embargo eso está a punto de cambiar y por primera vez tras medio siglo, San Sebastián se prepara para salir en procesión este Viernes Santo.

Después de más de cincuenta años, la ciudad va a recuperar su procesión para como decimos, el Viernes Santo, algo que de hecho se ha originado a partir del esfuerzo de un grupo de donostiarras que decidió ponerse manos a la obra para traer de vuelta una tradición que muchos daban ya por perdida. Y lo más curioso es que la respuesta ha superado las expectativas iniciales. Sin apenas hacer ruido, ya hay unas 400 personas apuntadas para participar de una forma u otra. Gente de todas las edades, perfiles muy distintos, pero con una idea común: que la procesión vuelva a formar parte de San Sebastián.

San Sebastián recupera tras medio siglo su procesión del Viernes Santo

Durante muchos años, en San Sebastián el Viernes Santo pasaba sin ese ambiente que sí se respira en otras ciudades. Nada de pasos en la calle ni cortejos recorriendo el centro. Una ausencia que, con el tiempo, casi se había normalizado. La última referencia se remonta a los años setenta. Desde entonces, la tradición quedó en pausa, es decir, que no es que se transformara o evolucionara, es que directamente desapareció. De este modo, y mientras en otros puntos de España las procesiones seguían muy presentes, aquí dejaron de formar parte del calendario.

Ahora la situación da un giro. La Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, fundada en 1927, vuelve a ponerse en marcha impulsada por un grupo de donostiarras que ha decidido recuperar esa parte de la historia local. Lo hacen, además, con la sensación de que hay más interés del que parecía. De hecho, hasta ahora San Sebastián tenía una particularidad poco habitual y es que era la única capital de provincia en España sin procesiones de Semana Santa, según el Obispado. Esa circunstancia desaparece este mismo año con la vuelta del cortejo a las calles.

Tres imágenes que vuelven a salir casi 60 años después

Uno de los puntos clave de todo este proyecto ha sido recuperar parte del patrimonio original. No todo, porque sería imposible hacerlo de golpe, pero sí tres pasos que ya formaban parte de la antigua procesión. Se trata de Jesús Nazareno, el Cristo yacente y la Virgen de la Soledad. Tres imágenes que han tenido que ser restauradas después de pasar años guardadas en distintas parroquias de Guipúzcoa.

El trabajo ha sido bastante más complejo de lo que parece. Algunas piezas necesitaban arreglos importantes, otras simplemente limpieza y puesta a punto. Pero lo importante es que ya están listas. La idea es que salgan desde la Catedral del Buen Pastor el próximo Viernes Santo, el 3 de abril, a partir de las 20.30 horas. Irán a hombros de porteadores y, aunque el recorrido aún se está terminando de ajustar, está previsto que haya al menos un relevo durante el trayecto.

Una procesión abierta a quien quiera participar

Otro de los aspectos que más está llamando la atención es que la participación no está cerrada ni limitada a un perfil concreto, sino todo lo contrario. El hábito oficial será túnica blanca con caperuz morado y la cruz de Jerusalén, siguiendo la estética histórica. Pero también se ha dejado la puerta abierta a que cualquier persona pueda participar de forma más sencilla, vestida de calle y portando un cirio.

Eso, en la práctica, facilita que mucha gente se anime y es algo que se está notando, ya que, según explican desde la organización, cada día se suma gente nueva, ya sea para salir en la procesión o para colaborar en todo lo que hay detrás, dado que no todo es desfilar. Hay quienes están restaurando imágenes, otros arreglando estructuras, cosiendo trajes o ayudando en los ensayos. En la catedral, de hecho, ya se están viendo esos preparativos con cierta frecuencia.

Más que una tradición, un proyecto a largo plazo

Desde la cofradía insisten en que esto no es algo puntual. No quieren que se quede en una prueba o en un intento aislado. De hecho, ya están pensando en los próximos años. La intención es ir incorporando más pasos poco a poco, recuperando imágenes que todavía siguen guardadas y ampliando la procesión conforme crezca la participación.

También hay una fecha marcada en el calendario, la del próximo año 2027. Ese año se cumple el centenario de la cofradía, y la idea es llegar a esa celebración con un proyecto mucho más consolidado que se pueda mantener en el tiempo, aunque durante años San Sebastián haya sido como una excepción dentro del propio País Vasco. De este modo, y a partir de ahora, se recupera algo que formaba parte de su historia. Sin grandes artificios, poco a poco, pero con bastante más respaldo del que muchos esperaban.