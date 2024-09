Vicente Gil: «Sánchez ante Peinado, una imagen exclusiva para la historia»

Es la exclusiva más esperada y la ha publicado OKDIARIO una vez más. Una imagen para la historia más allá del contenido en sí mismo, que es el que ya se conocía. La imagen de Pedro Sánchez ante el juez Peinado en el Palacio de La Moncloa es la imagen del primer presidente del Gobierno en ejercicio declarando ante un juez.

El cabreo ahora mismo en Moncloa es enorme y nos alegramos. Como cuando OKDIARIO consiguió grabar a Begoña Gómez dentro de los juzgados de la plaza de Castilla pese al despliegue de policías y escoltas y el cerrojazo informativo que se impuso.

El zar Pedro y su zarina Begoña nos odian y lo entendemos. Les hemos cazado también en su círculo más inexpugnable, en su Palacio de Invierno, en su particular Miraflores madrileño, en su búnker monclovita donde resisten ambos y resistirán hasta el Día del Juicio Final si es necesario con tal de torpedear a los jueces que investigan por corrupción a la zarina Begoña, y a otros de la banda con la que ha ido contando desde que está en Moncloa. En breve habrá más nombres, que se sumarán a los ya conocidos.

No es nada personal, señor presidente. Cumplimos nuestra obligación y le hacemos un favor. Porque, con esta imagen, Sánchez despeja la incógnita que le corroe desde su llegada a La Moncloa. «¿Cómo pasaré a la historia?», le preguntó en 2018 a Maxim Huerta nada más echarlo del gobierno, absorto el presidente en su vanidad y narcisismo y ajeno al drama del propio Maxim que había ido a Moncloa a inmolarse. Sánchez ya sabe que, gracias a OKDIARIO, habrá testimonio gráfico del primer presidente ante un juez y de Begoña, la Pichona, como primera esposa de un presidente imputada.

¿Entienden la prisa de Sánchez por aprobar el plan para censurarnos y callar a la prensa libre y a los periodistas que no balamos al presidente ni le babeamos y justificamos todo?

Imagino a Óscar López y a Antonio Hernando que acaban de abandonar el gabinete presidencial respirando aliviados desde su nuevo juguete para el reparto de pasta y fondos europeos con los que comprar voluntades y dopar la economía: ese llamado ministerio de Transformación Digital. López y Hernando (que parece una marca de transportes) han sido los que más han sufrido en primera persona los ataques de ira de Sánchez -según cuentan por Moncloa- con gritos, golpes y hasta patadas a lo primero que se le pusiera por delante cada vez que al señorito le salía algo mal, como hoy.

El señorito, mientras, está en Nueva York. Se ha ido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que le ha venido al pelo. Nada como huir al extranjero a modo Puigdemont. Sánchez ha montado con Lula da Silva, otro que tal baila, un foro en la ONU para hablar de bulos, desinformación y amenazas para la democracia. Es una broma de mal gusto que dos de los tipos más autocráticos del planeta (Sánchez ya, casi, más que Lula) y amiguetes de ese Foro antidemocrático de São Paulo, se reúnan para hablar de desinformación y amenazas para la democracia. Sánchez es un bulo andante, Moncloa una fábrica de fake news y su asalto a todas las instituciones, la peor amenaza para nuestra democracia.

Venezuela es un ejemplo. El gobierno nos mintió también sobre el exilio de Edmundo González. Zapatero hizo una vez más de poli bueno de la dictadura venezolana. Un oscuro personaje llamado Eudoro González, ligado a Zapatero y próximo también a Edmundo González y a la oposición (¿un topo de Maduro?) hizo la labor de minar el ánimo a Edmundo González mientras recibía las amenazas de Delcy y Jorge Rodríguez. Una de las hijas de Edmundo González y su familia siguen en Venezuela.

Hoy van a escuchar aquí en La Antorcha el testimonio de Julio Borges, ex presidente de la Asamblea de Venezuela, contando cómo Zapatero hizo lo mismo con él en las elecciones presidenciales de 2018 para forzarle a firmar, también, un papel que le pusieron delante con amenazas Delcy y Jorge Rodríguez para que reconociera la victoria fraudulenta (ya entonces) de Nicolás Maduro. Es la misma historia.

Julio Borges asegura que, conociendo como conoce las artes del dictador venezolano, Zapatero le previno: «Tú no has conocido mi lado malo. Si no firmas, vas a ver las consecuencias». Y las sufrió por no firmar. Le quitaron la casa de sus padres, asesinaron a su compañero de partido, Fernando Albán, y persiguieron a todo su equipo y colaboradores cercanos.

Julio Borges ha dicho en una entrevista que Zapatero hace, en este tipo de situaciones, el papel de benefactor convenciendo a las víctimas del chavismo para que se exilien cuando su resistencia psicológica a las amenazas y presiones de los hermanos Rodríguez están ya en el límite. Zapatero les remata dándoles una salida de forma perversa. Zapatero forma parte del aparato represor del chavismo. Dice Julio Borges que Zapatero recibe beneficios económicos a cambio.

El tal Eudoro González, asesor de Zapatero, es uno de esos oscuros personajes, supuestamente de la oposición, que entran y salen de Venezuela como Pedro por su casa, con todas las facilidades del régimen. Eso ya es sospechoso. Muchos viven a cuerpo de rey aquí en Madrid o en Barcelona, haciendo el juego de dividir a la oposición venezolana con candidaturas fake que fragmenten el voto opositor. El 28 de julio esta estrategia que otras veces había funcionado, como en 2018, le salió mal a Maduro y el voto fue masivo a la Mesa de la Unidad Democrática de Edmundo y María Corina Machado. Pero habría que empezar a señalar con nombres y apellidos a todos esos traidores con doble juego.

Como habría que señalar a todos esos niños y niñas de papá de los jerarcas y militares represores del régimen que viven, por ejemplo, aquí en España, gracias al dinero de sus miserables papás, conseguido a costa de robar a los venezolanos y de someterlos a la represión, el hambre y la pobreza.

Como, atención, está también aquí en España, no se lo pierdan, la hermana de Diosdado Cabello, Glenna Cabello. Es la cónsul de Venezuela, oh casualidad, en Bilbao, de donde son los dos españoles que Maduro mantiene secuestrados. Si lo desean, pueden ir a visitarla al consulado, que, oh casualidad de nuevo, ¿saben dónde está? En el local que era la sede de Podemos en Bilbao. Todo fluye. Y cruzando el paso de cebra que hay en la puerta del consulado, ¿saben qué hay? La sede central de Bildu, la marca política de ETA, tan ligada al chavismo.

Glenna Cabello es un peso pesado de la dictadura venezolana y ahí la tienen: en Bilbao. Glenna mantiene una excelente relación con importantes empresas vascas con intereses muy importantes en Venezuela. Debe de ser tan retorcida como su hermano. Los familiares de los dos españoles secuestrados por Maduro tuvieron que ir a suplicarle para que les confirmara sus identidades. Glenna Cabello es, según la oposición, la clave de bóveda de la diplomacia bolivariana en España.

Y Zapatero, al fondo, como siempre. Ya saben. Según Julio Borges, aún no hemos visto la peor cara de nuestro Mr. Bean. Zapatero, después de refugiarse estos días en Bolivia, ha vuelto a Madrid. Este martes presenta un libro a las siete y media de la tarde en el Ateneo Mercantil de Madrid, en la calle Prado 21, por si quieren pasar a verlo. El libro se llama: La democracia y sus derechos. Asqueroso. Otra broma pesada como lo de Lula y Sánchez en Nueva York hablando de bulos y amenazas a la democracia. Se chotean de nosotros.