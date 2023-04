‘Tito Berni’ se carga al Gobierno socialcomunista canario

Si ayer informábamos sobre el presumible vuelco electoral en Castilla-La Mancha, donde el PP se impondría al PSOE y desbancaría del poder a Emiliano García-Page, la encuesta de Data10 para OKDIARIO atisba otro terremoto en Canarias, con idéntico resultado negativo para el PSOE, que perdería el poder de manos de la suma de Coalición Canaria y PP, una eventual coalición de Gobierno que pondría fin al mandato del socialista Ángel Víctor Torres. Y es que el caso del Tito Berni le explota en toda la cara al PSOE, que se dejaría 3 escaños y casi tres puntos para lograr 22 diputados, insuficientes para sumar con el resto de formaciones de izquierdas con las que hoy gobierna. La subida espectacular del PP, que pasa de 11 a 17 escaños y crece ocho puntos en intención de voto, permitiría a los de Núñez Feijóo sumar fuerzas con Coalición Canaria (20 diputados) y desbancar a la izquierda del poder. La presidencia del Gobierno autonómico quedaría, presumiblemente, en manos de Coalición Canaria, partido con el que el PP podría contar si fuera necesario tras las generales de diciembre. Yo por ti, tú por mí.

El destrozo que los escándalos de corrupción del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha causado en la intención de voto del PSOE quedan de manifiesto en la actual encuesta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha presumido de actuar con diligencia y firmeza, pero a tenor de los resultados del sondeo los canarios no piensan lo mismo. Hace unos meses, Canarias era una plaza segura para el PSOE y su continuidad en el poder no se ponía en duda. Ahora, la situación ha cambiado radicalmente a raíz del grimoso espectáculo dado por el parlamentario socialista y su banda: prostitución, drogas…, un cóctel demasiado indigesto para no pocos votantes canarios. A falta de mes y medio para las elecciones, Canarias pasa factura al socialcomunismo. Suma y sigue.