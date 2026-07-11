Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 4 al 10 de julio

BAJA: Mónica García

Ministra de Sanidad, a quien no sólo le viene grande su puesto, sino que tiene descontentos a todos los sanitarios. No da una a derechas ni tampoco a izquierda, of course. No ha resuelto, por un lado, la huelga de los médicos y, por otro, 27.000 enfermos de EPOC siguen demandando la financiación de un medicamento que ella les sigue negando por temas económicos. Pero no se preocupen porque la ministra, con motivo del Orgullo LGTBI, dijo: «Muchísimas gracias a las transexualas». Y se quedó tan pancha.

BAJA: Sara Aagesen

Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, digna sucesora de Teresa Ribera, que no ha tenido empacho alguno cuando, a requerimiento de la Comisión de Investigación del Senado sobre los fondos de rescate de la SEPI, ha declarado a las preguntas de los senadores la misma cantinela: «No me consta», «no lo sabía», «nunca, nunca en ningún expediente», había recibido presión alguna a la hora de votar sobre determinadas ayudas a determinadas empresas. ¡Qué inocencia la suya o qué inocentes nosotros!

SUBE: Paz Vega

Que después de 25 años de matrimonio con Orson Salazar, a su vez representante y administrador de sus bienes, tres hijos de 19, 16 y 15 años, y una larga y brillante carrera cinematográfica en Estados Unidos y en España, se encontró de la noche a la mañana con la ruptura de su matrimonio y con grandes problemas económicos que le han hecho hasta vender su casa. Lejos de amilanarse, está reemprendiendo su vida, celebrando su 50 cumpleaños y dispuesta a dar lo mejor tanto en su vida profesional como en su vida privada.

SUBE: Infanta Sofía

El pasado miércoles, en Zaragoza, concretamente en el salón de actos del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada y ante un auditorio de 300 personas, pronunció su primer discurso oficial. ¿El motivo? Entregar los premios del programa Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja a los cinco profesores finalistas. Arropándola estaban sus padres y su hermana, que, parece ser, fue toda una sorpresa para la infanta. Su discurso fue directo y claro, con un total apoyo a lo que significa la docencia en nuestros días y el duro trabajo que realizan. Con este acto oficial, la veremos mucho más involucrada en los asuntos de la corona y no sólo como mera espectadora de su hermana.