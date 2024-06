Sin prisa, pero sin pausa

Sin duda la comunicación no es punto fuerte del Mallorca que dirigen los ejecutivos Alfonso Diaz y Pablo Ortells. Después de haber filtrado antes de hora un acuerdo con el ex entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate y de que este se haya pasado diez días de vacaciones en la Isla, nadie ha confirmado el acuerdo oficialmente y mucho menos las condiciones que incluiría, lo cual deja lugar a todas las interpretaciones que uno quiera.

Desde que terminó satisfactoriamente la liga lo único que hemos sabido a ciencia cierta es la baja de Jaume Costa, todo lo demás especulaciones sobre el futuro de Raillo, Maffeo y Rajkovic y el presunto interés en jugadores de otros equipos de los que ya llevamos media docena: Mojica, Iker Losada, Rubén García (ya renovado en Pamplona), Abde, Manu Sánchez e Iñigo Vicente. Y lo que te rondaré morena.

Tampoco sabemos qué futbolistas de la plantilla interesa que permanezcan en ella o no, solo que Van der Heyden, Nastasic y Copete no viajaron en el último desplazamiento a Getafe. Ni flores de la fecha en que se inicien la pretemporada ni dónde. Eso si, el CEO asistió a la derrota del Mallorca B en el partido de ida de la semifinal para su ascenso a Segunda RFEF, no se sabe si para impartir doctrina táctica, como hacía con Aguirre, o como simple espectador porque, que se sepa, el director de fútbol es otro y no hay constancia de que se entretuviera en charlas técnicas con el mejicano.

Falta algo más de un mes para que se acaben las vacaciones. No hay prisa, cierto; pausa, si. No es que queramos tener todo atado y bien atado mañana o la semana próxima, pero algo más de luz y algún taquígrafo estaría de más.