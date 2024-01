Si Yolanda Díaz no interviene será cómplice

Esto es muy sencillo: si la máxima responsable de Sumar, la ministra y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no interviene de inmediato para exigir la entrega de su acta de diputada a Engracia Rivera por llamar «subnormal» a Alberto Núñez Feijóo quedará meridianamente claro que Sumar avala a a su parlamentaria y, en consecuencia, es cómplice de una grave descalificación que se produce, además, cuando se vota la reforma del artículo 49 de la Constitución para reemplazar el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad». Engracia Rivera es toda una ‘joya’: no sólo tiene muy suelta la lengua, sino también la mano, porque durante todo 2023 estuvo cobrando un sueldo de 4.100 euros al mes del Ayuntamiento de Sevilla sin ir a trabajar por una presunta baja médica debida a una rotura de tobillo que, sin embargo, como informó OKDIARIO, no le impidió asistir a distintos actos de partido.

Comportamientos como el de esta diputada sirven para poner a prueba el grado de coherencia de la formación de Yolanda Díaz: ¿Forzará la vicepresidenta la entrega de su acta a Engracia Rivera, la expulsará del partido o todo se quedará en un simple tirón de orejas? Se admiten apuestas, pero tengan en cuentan que el grado de hipocresía de la izquierda no invita precisamente al optimismo. Porque presumir de la victoria social que supone la reforma del artículo 49 de la Constitución para reemplazar el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad» y acompasarlo desde Sumar con una descalificación como la que profirió la diputada por Sevilla es una oda al cinismo. Piensen ustedes en lo que habría sucedido si el insulto hubiera salido de la boca de algún diputado de la derecha. En efecto, la izquierda y sus terminales mediáticas lo repicarían a todas horas y estarían pidiendo a voz en grito su expulsión de la vida política. Pues eso: que le apliquen a Engracia Rivera idéntica condena. Ya verán como no.