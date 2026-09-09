Si los informes desclasificados desmienten a Sánchez, ¿cómo serán los no desclasificados?

El Gobierno se ha esforzado en negar la evidencia, al rechazar durante las últimas semanas que tuviera conocimiento de que se estaba preparando una invasión como la registrada en Ceuta a finales de julio. Pedro Sánchez negó que el Ejecutivo recibiera avisos previos sobre lo que podía ocurrir.

«Hemos revisado todas las notas del CNI, de nuestras Fuerzas de Seguridad durante aquellos días, y ninguna iba más allá del aviso rutinario y ninguno preveía la escala». Eso fue lo que dijo al presidente del Gobierno, desmintiendo así lo afirmado por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y añadió: «Una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo y otra es decir que iban a entrar 70.000. Eso no lo hizo ningún informe».

Pues bien, el CNI avisó al delegado del Gobierno en Ceuta un día antes de la invasión del peligro de entradas masivas: «Hay 180.000 seguidores (el número de personas movilizadas en redes sociales). Para que te hagas una idea del alcance», advertían los servicios de inteligencia españoles. Asimismo, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas alertó de la pasividad de las autoridades de Rabat. También la Policía, tres días antes del «ataque», alertó de una «entrada masiva a nado».

Sánchez aseguró que no había informe alguno que advirtiera de la dimensión del asalto y, una vez desclasificados, lo que se pone de manifiesto es todo lo contrario. O sea, que los informes desclasificados por el Gobierno ratifican que Sánchez no dijo la verdad o, por ser menos sutiles, que ha mentido a los españoles de forma descarada.

En conclusión, el Gobierno lo sabía y no hizo nada y Marruecos, en contra de lo sugerido por Sánchez, adoptó una posición de completa inactividad, que es tanto como decir que consintió el asalto. La gran pregunta es la siguiente: «¿Cómo es posible que el Gobierno desclasifique unos informes que le dejan en una posición de imposible defensa? La única respuesta, conociendo cómo se las gasta Pedro Sánchez, es que haya informes no desclasificados todavía más concluyentes. En cualquier caso, con los informes hechos públicos ya es suficiente para constatar la felonía del Gobierno.