Sánchez pone la máquina de fabricar ‘españoles’ a tope de revoluciones

Lo de las nacionalizaciones de los denominados nietos del exilio responde a un plan del Gobierno que está adquiriendo velocidad de crucero y que tiene como objetivo alterar de forma sustancial el censo electoral en beneficio del PSOE de Pedro Sánchez. En suma, como los de aquí le votan cada vez menos, la consigna es convertir en español con derecho a voto a cualquier descendiente de españoles, aunque sean tataranietos de los que se fueron de España no durante la Guerra Civil —eso es un pretexto—, sino incluso 30 años antes del comienzo de la contienda.

En las últimas elecciones autonómicas, el plan del sanchismo ha dado sus frutos, porque el PSOE ha ganado el voto exterior en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, aunque en el voto directo en la urna el PP aventajara a los socialistas hasta casi 20 puntos. O sea, que el pucherazo funciona, vaya que si funciona.

Tanto que el Gobierno ha acelerado la concesión del derecho a voto a los descendientes de emigrantes nacionalizados por la autodenominada Ley de Memoria Democrática. Consulados como el de Buenos Aires, uno de los más relevantes en la tramitación de los expedientes de nacionalización, ya trabaja en la implementación de un nuevo sistema que permitirá el registro inmediato en la matrícula consular, lo que implica la obtención del derecho a voto. El alta en este registro implica la inscripción en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), lo que tiene efectos sobre el censo electoral.

O sea, que si hasta el 31 de marzo ya existían 2,4 millones de personas que habían reclamado la nacionalidad y se habían concedido 545.000 españolidades, no es descartable que cuando se celebren las elecciones generales haya dos millones de nuevos españoles con derecho a voto. Por eso, Pedro Sánchez no convoca comicios, porque está esperando a que le salgan las cuentas. Le queda un año para seguir fabricando españoles a toda máquina.