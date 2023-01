No será por casualidad que el Rey Felipe VI no acuda tampoco este año al principal Foro Económico que se celebra la semana que viene en la ciudad suiza de Davos. Y decimos que no es casualidad porque desde que Pedro Sánchez gobierna el jefe del Estado no ha asistido a ninguna de estas cumbres que reúne a las principales economías del mundo. Y decimos que no es casualidad porque antes de que Sánchez llegara al poder, el Rey sí que participaba en este prestigioso evento. Conclusión: Moncloa quiere que todos los focos se centren exclusivamente en la figura del jefe del Ejecutivo, que bajo ningún concepto acepta que nadie ni nada le haga sombra. Y más en citas como la de este año, marcado por las elecciones. Lo insólito es que mientras el Rey ha sido apartado, todas las monarquías europeas tendrán representación en la cita. Davos es un lugar clave para las relaciones económicas con las principales empresas y economías mundiales y Felipe VI ha sido uno de los pocos monarcas invitados personalmente por el director del foro, Klaus Martin Schwab, pero ni por esas.

Se ha topado con la inabarcable vanidad de un presidente del Gobierno que no acepta que nadie esté por encima de él, mucho menos el jefe del Estado. La última ocasión que el actual Rey representó a España en esta cumbre fue en enero de 2018, cinco meses antes de la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. El entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a diferencia del secretario general del PSOE, dejaba ejercer al monarca la representación internacional española en múltiples ocasiones. Como anteriormente habían hecho Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero con su padre, Juan Carlos I. Sin embargo, la llegada de Sánchez al Gobierno ha cambiado y el papel institucional de Felipe VI, especialmente fuera de nuestras fronteras, ha ido disminuyendo de forma progresiva. Y es que para Sánchez no hay más rey que él.