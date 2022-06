El encuentro por sorpresa entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, en Rotterdam, ha causado hondo molestar en La Moncloa, que acusa al líder de los populares de inmiscuirse en la política exterior del Ejecutivo después de que este haya anunciado que viajará a Rabat en los próximos meses. La pregunta es obvia: ¿Qué teme Pedro Sánchez? ¿Por qué una reunión del presidente del PP con el primer ministro marroquí es considerada un acto de deslealtad? El problema de fondo no está en que Feijóo se reúna con Aziz Ajanunch y anuncie que viajará a Rabat -faltaría más-, sino que Pedro Sánchez no ha sido todavía capaz de dar una explicación convincente sobre su unilateral giro en el asunto del Sáhara, del que nos enteramos no por el Gobierno, sino a través de un comunicado del rey de Marruecos. Eso es lo extraño y no que Feijóo se reúna con el primer ministro marroquí para informarle de la posición que adoptaría en caso de llegar al Gobierno y que, como ha dejado claro, es la de abordar el asunto dentro de las resoluciones de la ONU y con el consenso entre las partes, algo que, por cierto, ha roto Pedro Sánchez.

La indignación de Moncloa con el presidente del PP no se entiende, salvo que Pedro Sánchez tenga algo que esconder. Aquí el único que se ha apartado de la histórica posición de España sobre el Sáhara ha sido Pedro Sánchez, que a día de hoy no ha sido capaz de explicar qué súbita razón le ha movido para tamaño giro en política exterior. Los nervios de Moncloa por el encuentro entre Feijóo y Aziz Ajanunch sólo se entienden si Sánchez ha ocultado algo a los españoles, porque en condiciones normales la reunión no habría provocado tanto malestar en el Ejecutivo. Feijóo viajará en los próximos meses a Rabat y en Moncloa están de los nervios. ¿Qué teme Pedro Sánchez?