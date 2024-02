No son judías, son veneno

Con independencia de que los productos que Marruecos exporta a la UE compiten en posición de ventaja al no imponerles los requisitos fitosanitarios de obligado cumplimiento para los agricultores de la Unión, las judías que España importa de Marruecos contienen pesticidas que triplican los límites establecidos por la normativa comunitaria. Así lo denuncian agricultores españoles que han interceptado muestras de estas hortalizas que han sido analizadas después en un prestigioso laboratorio. El resultado no es que las judías procedentes de Marruecos sean de peor calidad -que lo son-, sino que suponen un auténtico peligro para la salud. O sea, no es que las judías no sean buenas, sino que son auténticas bombas químicas que deberían prohibirse al consumo.

El sector agrario lleva denunciando la existencia de irregularidades en los productos que se traen de otros países desde el inicio de las protestas agrícolas que están teniendo lugar en toda Europa, pero estas denuncias se sustentan ahora con datos que demuestran que estamos ante un riesgo alimentario de enorme gravedad. En concreto, los análisis revelan que las judías provenientes de Marruecos poseen 0,029 mg/kg (miligramos por cada kilogramo) de benzoato de emamectina B1 a, uno de los pesticidas que se utilizan para el tratamiento de las hortalizas y reducir la presencia de insectos en las plantaciones. Pues bien, el reglamento de la Unión Europea determina que las leguminosas frescas, entre las que se encuentran las judías con vaina como las analizadas por el laboratorio, no pueden contener más de 0,01 mg/kg de estos pesticidas. Ya el pasado 5 de septiembre unos análisis detectaron que las aceitunas y el arroz procedentes de Marruecos contenían el pesticida clorpirifos en una cantidad de 0,067 mg/kg-ppm, cuando el límite máximo permitido es de 0,01 mg/kg. O sea, hasta casi siete veces más.

Parece obvio que esto trasciende en mucho a lo que podríamos considerar como una evidente competencia desleal, pues de lo que estamos hablando es de un peligro para la salud en toda regla. No son judías, ni aceitunas o arroz. Son veneno.