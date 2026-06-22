Afirma Don Antonio Schlatter que «Dios no sólo está en la misa». El sacerdote sevillano confiesa que él ve el sacrificio de la Eucaristía también en una corrida de toros. Reconoce que su afirmación causará «escándalo» para unos y será «locura» para otros.

El filósofo que pronto publicará Dios en los toros, traza un paralelismo entre Cristo, el sacerdote y el sacrificio para mostrar que la tauromaquia es una expresión cultural de una cosmovisión cristiana y que el toreo, en sí, es un ejercicio espiritual.

Schlatter observa que la crisis actual de legitimidad que atraviesa la tauromaquia es fruto de la crisis del humanismo, que ha sumido al ser humano ante un callejón de difícil salida donde, para saciar la sed de trascendencia, ha abierto erróneamente la puerta al espiritualismo, que define «como una religiosidad superficial que se parece más a veces a la superstición».

«Para un cristiano, el alma y el cuerpo no son dos mundos separados, como no deben ni pueden serlo el toro y el torero, o Jesús Hombre y Cristo Hijo de Dios», advierte. Y añade: «El toreo, toreando, hace oración, tanto como cualquier otra persona puede convertir en oración todo aquello que hace por Dios y por lo demás».

La resurección en el toreo

En este punto, pregunté a Don Antonio, que si existía un paralelismo entre la tauromaquia y la Eucaristía, ¿dónde está presente e inmutable el sentido de resurrección en el toreo?, le espeté, refiriéndome a esa resurrección que trasciende la muerte y el sacrificio. En definitiva, ¿dónde podía observar en el toreo la inmolación de Cristo por la humanidad, al margen de la faena en sí, de las puertas grandes y de las cogidas?

Y fue en ese momento donde entendí la profundidad que entrañaba la comparación de Don Antonio, que ni era escandalosa ni loca. «No es lo mismo que Cristo pase, que verlo», me respondió en el Círculo de Labradores de Sevilla, donde conversábamos junto a más de cien personas reunidas para escuchar sus disertaciones, el pasado lunes.

«Pasa lo mismo con la resurrección. La muerte no pasa, la muerte es un paso. Y ahí en ese punto está siempre la resurrección presente en la vida», apuntó con su mirada azul y su voz sosegada, marcando el misterio que entraña en sí mismo el toreo y que abraza, por eso mismo, el sacrificio de la misa, donde se celebra no la pasión de Cristo, sino la resurrección de su carne y de su espíritu. Y por lo que se desprende que el toreo simboliza la victoria de la vida sobre la muerte.

Torear y orar

Antes, en la comida, le había preguntado en qué se diferenciaba orar y rezar, y si era la misma diferencia que torear y lidiar. «Se podría decir que sí, porque orar es trascender, no sólo recitar con monotonía una plegaria», contestó recordando cómo su madre lograba orar y estar con Dios, entregándose, por medio del amor, a sus hijos, cuando no siempre tenía tiempo de rezar el rosario, hacer retiros o ir a misa.

«Seamos seres humanos», dice siempre Don Antonio. El mismo mensaje que nos dio León XIV en su primera visita a España como Papa. «Si somos seres humanos, llegaremos a la trascendencia de Dios. No intentemos ser otra cosa», animan.

¿Y vale la pena cuando siendo nosotros, nos entregamos a nuestra vocación si nadie nos entiende?, le espeté al sacerdote filósofo, imaginándome también la encrucijada a la que muchos muchachos sienten cuando se despierta en ellos vocaciones arrolladoras, como la de ser torero o sacerdote.

«Claro», señaló: «Si nadie te entiende, precisamente por ello, vale aún más la pena, porque en la misión encomendada por Dios está en que aquello que no se entiende se entienda».