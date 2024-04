Mahón en el centro de la OTAN

Prácticamente al filo de cumplir la OTAN su 75 aniversario, lo que implica redoblar sus inversiones en defensa para aumentar la seguridad común europea, al parecer tras quedar descartada la estación de Porto Pi en Mallorca, en abril de 2023 saltó la noticia de que Mahón podría convertirse en la tercera base española de apoyo logístico para la flota de la OTAN en el Mediterráneo, junto a Rota y Cartagena.

Pero esta decisión ahora, a 30 de marzo de este año, ha sido objeto de un comunicado del Ministerio de Defensa señalando que no existe previsión para que la Estación Naval de Mahón se convierta en la tercera base española que asiste a la Alianza Atlántica.

«El Ministerio de Defensa informa de que no existe previsión alguna de que el territorio balear asuma ser base naval de la organización, más allá de su papel actual como puerto puntual de escala para las flotas permanentes de la Alianza». Ya estamos otra vez poniendo una vela a Dios y otra al diablo y quedarse luego el Gobierno tan ancho. O no.

Por un lado, España no aumentará su aportación a la OTAN por la actual congelación de su presupuesto, mientras sí está previsto que lo hagan el resto de los países, advertidos lógicamente por EEUU. Por otra parte, no se incluirá ahora el puerto de Mahón como base. Y como tercer motivo, Menorca fue declarada reserva de la Biosfera en 1993. Por esto ya se han posicionado en contra de esta propuesta Sumar, socio del gobierno socialista, y Més por Menorca, con lo cual ya tiene el gobierno también la división en propio seno. Ya se sabe OTAN No, bases fuera.

Por otra parte, y aunque en otro ámbito esto también viene ahora al caso, al proponer el Gobierno de Sánchez la creación del Estado palestino, planteado a Catar y a Arabia Saudita y al estar el terrorismo palestino apoyado por Irán, enemigo irreconciliable de los saudíes, no parece este muy partidario de llegar a ningún acuerdo. Y tampoco parece que la Unión Europea y menos aún la OTAN -la ONU es otra cosa- estén dispuestos a ceder en cuestiones de defensa ante las crecientes amenazas de Rusia e Irán. ¿Qué hará entonces España sobre Mahón? ¿Cómo podrá salirse de este jardín?

MARTES: CIRCULAR A MEDIAS. Los independentistas de Més per Mallorca se proponen ahora regular por ley el número de coches que pueden circular a diario en las carreteras de la isla. Han elaborado un proyecto de ley que establecería fijar un número de vehículos y los días que pueden circular. Y entre otras cosas prevé imponer sanciones de hasta 40.000 euros a los conductores que se salten las prohibiciones. Esta iniciativa, sin duda, contará con el apoyo de sus socios socialistas y de Podemos.

Resumiendo, se trata de establecer un número máximo de vehículos a motor, para un número de días concretos al año, a los que les esté permitido estar en las carreteras de la isla. Estamos ante una iniciativa que habrá que plantearse en algún momento, pero parece que todavía no ha llegado la hora. Precipitarse en soluciones poco meditadas conducen directamente al fracaso y la propuesta de Més sin duda lo es. Se requiere tiempo, mucha inteligencia y consenso. Y este no es el caso. Y no se trata de rechazar de plano algo que llegará, sino de evitar precipitarse hacia un fracaso.

MIÉRCOLES: EL PRIMER PROBLEMA. La falta de vivienda en Baleares es el mayor problema de esta comunidad. Baleares sufre hoy un déficit de hasta 35.000 viviendas debido al desplome de la inversión de obra pública y la escasez de suelo. Sin duda, ésta es una de las prioridades políticas urgentes junto a la sanidad y la educación, aunque la falta de vivienda parece ser la más necesaria. Convendría no equivocarse y atender antes lo urgente y necesario.