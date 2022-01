Eduardo Inda responde al nuevo ataque de Pablo Iglesias al director de OKDIARIO. El ex vicepresidente del Gobierno ha vuelto a pedir en una entrevista que echen a Inda de las televisiones en las que participa como tertuliano.

El periodista recurre a la ironía para contestar al ex líder de Podemos: «Qué tal okamigo Pablo Iglesias, ¿cómo estás? Hacía mucho tiempo que no sabía nada de ti, la verdad es que te echaba de menos. He visto que has salido para rebuznar de nuevo sobre mi persona. Ya en plan abuelete, como si estuvieras un poquito más pallá que pacá. Es sencillamente delirante porque has vuelto con la misma tesis que llevas repitiendo años y años con cero éxito para pedir que me echen de las televisiones».

Inda prosigue así en su jocosa respuesta a Iglesias: «A ti lo que te gustaría es asesinarme civilmente y no sé si físicamente, pero desde luego te gustaría asesinarme civilmente y de momento no lo has conseguido y no creo que lo vayas a conseguir porque para callarme, querido Pablo, me tendrás que matar físicamente».

El director de OKDIARIO explica que «la verdad es que tus argumentos son sencillamente delirantes. Dices que miento, pues en fin yo no he mentido nunca y así lo acreditan todas las sentencias que has perdido contra mí y contra este periódico en todas las querellas o demandas que me has puesto o nos has puesto. Las has perdido todas, eres un auténtico pierdeplietos. El lunes vamos a contar el porqué de este nuevo rebuzno».