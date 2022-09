Es difícil trasladar al lector el grado de satisfacción que siente OKDIARIO cuando observa que Pablo Iglesias sigue honrándonos con su catarata de ataques. Es tan estimulante comprobar que su obsesión por el diario y su director, Eduardo Inda, va en aumento que, sinceramente, no tenemos palabras para agradecerle el favor. Es la prueba del nueve de que hemos acertado, la constatación de que nuestro trabajo diario merece la pena y de que nuestro objetivo tiene que seguir siendo el de sacar de quicio a este personaje infame, con ínfulas de matón, que ha degradado la vida política a un extremo nunca visto.

En su nuevo libro Medios y cloacas -lo de las cloacas en Pablo Iglesias es una pulsión recurrente que esconde un problema patológico-, el ex vicepresidente del Gobierno hace cumbre en sus delirios y cita hasta 35 veces a OKDIARIO y su director, dispensándoles un torrente de ataques e insultos que confirman que vamos por el buen camino. Ladra Iglesias, luego cabalgamos.

Cada cuatro páginas se acuerda de Inda y OKDIARIO, una cadencia que es un estímulo, un chute de energía, una vigorizante recarga para perseverar en la denuncia de un personaje tan funesto como este. Desde que en mayo de 2018, cuando se cocía la moción de censura contra Rajoy, OKDIARIO publicó una información bajo el título «Iglesias y Montero compran un chalé de más 600.000 euros con piscina y parcela de 2.000 metros cuadrados», el ex secretario general de Podemos nos ha puesto en el centro de su sectaria diana. Y desde entonces no ha parado de lanzarnos dardos, aunque, todo sea dicho, sin demasiado éxito, porque casi no hay dedos de las manos para contar las veces que OKDIARIO le ha doblado el pulso en los tribunales.

Aquella información de OKDIARIO abrió los ojos a muchos simpatizantes de Podemos, que de pronto descubrieron la impostura de Iglesias. Para ser más exactos, Iglesias ha perdido las 10 querellas que ha presentado contra este medio y su director. Especialmente relevante fue el revés judicial que se llevó cuando OKDIARIO informó sobre los pagos del chavismo a Iglesias a través de Islas Granadinas. La Audiencia Provincial de Madrid concluyó que los profesionales de OKDIARIO «actuaron de forma escrupulosa en el ejercicio del derecho a la libertad de información y expresión».

La última bofetada judicial se la ha llevado Iglesias a cuenta de la querella contra este diario que presentó por el falso acoso a sus hijos. Dice Iglesias en su libro que Eduardo Inda «es la pantalla pseudo periodística de las cloacas del Estado español en su versión humana más infame. Ariete principal en la estrategia de neutralización y aniquilamiento de Podemos vía fake news». Conmovedor. Sigue ladrando, Pablo, por favor.