Han mandado a la ‘guerra’ a la Princesa de Asturias

El mejor consejo que cabe hacerle a la Princesa de Asturias, heredera de la Corona, es que se forme su propio criterio más allá de las lecciones teóricas de Ciencias Políticas que recibirá en la Universidad Carlos III de Madrid, porque el listado de profesores adscritos al claustro no engaña: está marcado por analistas políticos mediáticos, dirigentes políticos de Más Madrid, asesores de Podemos y docentes abiertamente críticos con la Monarquía. O sea, que la Princesa de Asturias va a tener una auténtica prueba de fuego, mucho más compleja –y ya es decir– que la que tuvo que superar a su paso por el Ejército.

Y es que no resulta exagerado decir que entre el docto elenco de profesores hay una mayoría de recalcitrantes defensores de la República, incluyendo a algunos que no ocultan su objetivo de derogar la monarquía parlamentaria. La Carlos III afirma que el grado que cursará doña Leonor tiene como objetivo «formar especialistas y profesionales preparados para comprender y analizar la política en toda su complejidad, con rigor y profundidad», pero más allá de lo obvio, no son pocos los profesores que han dejado claro que la Corona es una institución anacrónica y antidemocrática que consagra privilegios incompatibles con los valores de igualdad. Un repaso a la lista de docentes nos sitúa delante de perfiles como el de Jediael Álvarez de Dompablo, actualmente asesor en el Ministerio de Igualdad y antiguo dirigente de las Juventudes Socialistas de Madrid. Como tal, en 2017, presentó una enmienda en el 39 Congreso del PSOE que pedía convocar un referéndum para instaurar la Tercera República. Y eso que Álvarez de Dompablo, comparado con otros docentes como Rubén Juste, es una hermanita de la caridad: Juste fue asesor de Podemos en el Congreso e ideólogo de las campañas de acoso más polémicas del partido, el Tramabús, que recorrió las calles de Madrid atacando y poniendo en la diana, entre otros, a políticos como González o Aznar, empresarios o al director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Otro profesor asociado es Jorge Lago, igualmente vinculado a Podemos. Fue presidente de la fundación del partido, Instituto 25 de Mayo, candidato electoral del partido y miembro del área de Cultura. Este periódico publicó informaciones en las que se le atribuían cobros como asesor del régimen chavista. En el claustro figuran también docentes como Sebastián Lavezzolo, que ha ejercido de articulista en eldiario.es. escribiendo cosas como que «la idea de que la Monarquía es vital para que España no se revuelva y acabe sumida en el caos quizás sea una idea fuerza promovida por las élites políticas y mediáticas, pero, sin duda, no una convicción arraigada en la ciudadanía». En suma, que si Leonor sale de la encerrona, lo hará curtida. En cualquier caso, la pregunta es si alguien en Zarzuela ha repasado el listado de profesores de la futura Reina de España. Porque ni aposta.