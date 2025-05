La ‘fontanera’ del ‘fontanero’ del PSOE

Miguel Ángel Gallardo, alias ‘Aforeitor’. Pero ahora hemos descubierto que el fontanero tiene a su vez una fontanera a la que manda a trabajar en las alcantarillas en las que él no quiere mancharse. La fontanera de Santos Cerdán ya era muy conocida en redes sociales, donde su hiperactividad ha dejado patente que tiene varias características que la hacen muy buena candidata para los trabajos sucios que necesita el secretario de organización del PSOE. Cualquiera que haya leído la infinidad de idioteces que esta tal Leire Díez publica en sus cuentas se habrá dado cuenta desde el primer momento de que tiene menos luces que una patera; menos escrúpulos que un ladrón de tumbas; y la misma poca vergüenza que ha demostrado el secretario general de los socialistas extremeños,, alias ‘Aforeitor’.

Ahora el PSOE niega cualquier vinculación con ella y amenaza con «acciones legales» contra quienes aseguren lo contrario. A pesar de que hasta 2017 Leire Díez fue concejala, teniente de alcalde y secretaria general del PSOE en Vega de Pas (Cantabria). Desde allí apoyó con todas sus fuerzas el ascenso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE y, justo a partir de entonces, los puestos en los que la colocó el partido fueron mucho mejor remunerados, como responsable de comunicación de las empresas públicas Enusa y Correos. Hasta que, a finales del año pasado, comenzó a trabajar en las alcantarillas de Santos Cerdán, haciendo los trabajos que le parecían sucios al que no había puesto reparos para llenarse de inmundicia con Bildu y con Puigdemont.

En sus redes sociales vemos a Leire Díez muchas veces junto a Pedro Sánchez, cenando con Begoña Gómez, abrazada a Ábalos, Zapatero, Rubalcaba, Patxi López, Ángel Gabilondo, Miquel Iceta, Odón Elorza, Antonio Hernando… etc. En el PSOE dicen que no saben quién es, pero en realidad no eres nadie en el PSOE si no tienes una fotografía junto a Leire Díez. Ahora que la hemos pillado dice que se trata de «un trabajo de investigación periodística». La hemos escuchado en grabaciones en las que reclama información comprometedora del teniente coronel de la UCO que lidera las investigaciones sobre la mujer y el hermano de Sánchez y el caso Koldo. La hemos oído ofrecer a imputados beneficios judiciales a cambio de material contra la UCO: «yo te puedo sentar con Fiscalía». El empresario Víctor de Aldama ha contado que está ofreciendo, en nombre del PSOE, indultos a quienes declaren contra él. Y OKDIARIO publica que también está grabada diciendo que la directora socialista de la Guardia Civil, Mercedes González, desea acabar con esa unidad que está investigando, por orden judicial, los escándalos de corrupción que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez.

El PSOE ha demostrado en repetidas ocasiones no tener ni el más mínimo respeto por la legalidad. El partido del golpe de Estado de 1934 contra la segunda República, del asesinato de Calvo Sotelo, los que robaron todo el oro del Banco de España, el partido de la banda terrorista GAL y de los ERE de Andalucía, tiene casi 150 años de sangrienta historia golpista, terrorista y corrupta. Pero pocas veces como en estos días de Pedro Sánchez el PSOE se ha quitado la careta de una forma tan desvergonzada. La fontanera del fontanero del PSOE es capaz de todo con el mayor descaro porque al frente del partido está un Pedro Sánchez que ya no tiene quien le frene.

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán , ocupa el tercer puesto del escalafón del Partido Socialista, solo por debajo del secretario general,, y de la vicesecretaria,. Entre sus funciones están ser el máximo responsable del funcionamiento y desarrollo interno del partido y tramitar los expedientes disciplinarios. Este papel hace que comúnmente al secretario de organización se le denomine fontanero, ya que se dedica a realizar trabajos que no suelen salir a la luz, pero que son clave para el partido. En este puesto Santos Cerdán sustituyó a, que fue el primer secretario de organización de Pedro Sánchez y ya vemos como ha acabado. Pese a que normalmente el fontanero trabaja a escondidas, a Santos Cerdán lo hemos visto fotografiarse con, negociando su amnistía, y con los proetarras de Bildu, para asegurarse su apoyo a Sánchez.