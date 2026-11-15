Falsos españoles y, encima, subvencionados

Es probable que un porcentaje nada desdeñable de «nietos del exilio» no pueda votar el próximo 29-N por no haber acreditado la situación de sus antepasados, aunque sí podrán votar sus hijos, una decisión absurda que atenta contra el sentido común. Lo que nadie podrá evitar es su nacionalización, aunque hayan logrado el pasaporte en evidente fraude de ley. Otro absurdo: si no puedes votar porque la nacionalidad ha sido irregular, tampoco deberían ser declarados españoles, pero en eso el Tribunal Supremo no se ha metido por ahora. Pero en tanto el Alto Tribunal decida, lo cierto es que el Gobierno ha aprobado, por la vía del real decreto, una nueva ayuda económica que beneficiará a los españoles que residan en el extranjero y tengan nacionalidad española de origen. Esto implica que podrán beneficiarse los nacionalizados por la polémica Ley de Nietos si cumplen determinados requisitos que habrán de establecerse reglamentariamente, aunque dados los precedentes es muy posible que los requisitos sean mínimos.

La cuantía de la ayuda es de 4.000 euros como mínimo, pero puede llegar hasta los 7.600 euros en el caso de que tengan tres o más familiares a cargo. Dicho de otro modo: «españoles» fabricados a conveniencia del PSOE recibirán ayudas públicas, tanto quienes hayan residido previamente en España como a «la persona de nacionalidad española de origen nacida en el extranjero, si se traslada a España para establecer su residencia con carácter definitivo». Lo sensato sería que, en todo caso, sólo pudieran beneficiarse de esta medida quienes, en aplicación de la ley, demostraron el exilio de sus antepasados, porque lo otro —abrir la mano a todos los nacionalizados, incluso a los «fakes»— es un escándalo. Dicho de otro modo: no sólo fabrican españoles de espaldas a la Ley de Memoria, sino que, encima, les dan hasta 7.600 euros. En estas condiciones, ¿quién de todos ellos no votaría a Pedro Sánchez?