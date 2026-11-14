Habrá que cruzar los dedos y encomendarse al Altísimo

La misma empresa de seguridad a la que el Ministerio de Igualdad adjudicó la monitorización de las pulseras antimaltrato será la encargada, por 950.000 euros, de la reposición y mantenimiento de los sistemas de seguridad en diversas bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de Tierra en territorio nacional y en los destacamentos españoles en Líbano, Irak y Letonia. Por supuesto, no se trata en absoluto de cuestionar la solvencia de esta empresa, Securitas Seguridad España SA, sino de desear que la aplicación de las medidas a impulsar se desarrolle de manera más eficaz que en lo relativo a las pulseras antimaltrato, cuyos continuos fallos pusieron en peligro la vida de no pocas mujeres.

Aquel contrato del Ministerio de Igualdad vino envuelto en la polémica, no sólo porque se sustituyeron pulseras de probada eficacia por otras que fallaban más que una escopeta de feria, sino porque el software presentó problemas de enorme calado que dejaron desguarnecidas durante largo tiempo a numerosas mujeres.

Cabe esperar que estos problemas no se vuelvan a producir y cabe esperar que la reposición y mantenimiento de los sistemas de seguridad del Ejército de Tierra no repiquen los fallos que sufrieron en sus carnes las víctimas de la violencia de género, porque estamos hablando de asuntos especialmente sensibles.

En lo relativo a los contratos del Estado, hay que pedir transparencia, limpieza y control, algo que tristemente ha brillado por su ausencia en la Administración sanchista. Y no es que dudemos de la solvencia profesional de ninguna empresa en concreto, sino que en no pocas ocasiones la falta de limpieza en las licitaciones públicas ha derivado en el descontrol e ineficacia más absolutas. En todo caso, lo que sorprende es que el Gobierno siga contratando a quienes, por distintas circunstancias, se vieron inmersos en una polémica —los fallos de las pulseras antimaltrato— que vuelve a estar de actualidad por la presunta falta de limpieza en la tramitación.