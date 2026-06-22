A este paso, serán españoles hasta los descendientes de Adriano

La Ley de Memoria Democrática contemplaba conceder la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados políticos durante la Guerra Civil. Se acogieron muchos descendientes de aquellos españoles que abandonaron el país durante la fratricida contienda, pero como no eran bastantes, el Gobierno decidió que también podían nacionalizarse —y por tanto votar— los nietos o bisnietos de emigrantes que salieron de España incluso antes de la Guerra Civil, por tanto, sin la condición de exiliados. Se nacionalizaron otros tantos, pero como para Sánchez todavía eran pocos, el Gobierno ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca. «Todo descendiente de español tiene derecho a ser español», sin necesidad de acotar tiempos. Es lo que expresó el senador socialista y secretario del PSOE Exterior en la Ejecutiva de Pedro Sánchez, César Mogo, durante un viaje a Argentina para reunirse con la colectividad española, en noviembre del año pasado. Por ahí van los planes del Ejecutivo: manga ancha para todos los descendientes de españoles sin distinción.

Según los últimos datos actualizados, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad y se están tramitando 1,2 millones de expedientes, de los que 545.000 cuentan ya con una resolución favorable. Lo que se está produciendo es una modificación acelerada del censo electoral que le está dando resultados al PSOE: ha perdido por goleada las autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, pero en todos estos territorios ha ganado el voto exterior, en algún territorio también por goleada.

Ello ha llevado al Ejecutivo a forzar la máquina en busca de descendientes de españoles por todos los rincones del mundo, sin que haga falta que sean descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil. Ya valen todos. Por cierto, a este paso serán considerados españoles los descendientes del Imperio Romano que nacieran en Hispania: ya saben, contarán como españoles los descendientes de Trajano, Adriano o Séneca. Bueno, Trajano no tuvo descendencia, pero se aceptarán también los descendientes por vía indirecta.