Doña ‘Fashion’ vende Barcelona como ejemplo

Pudiera parecer que mantiene un modus vivendi radicalmente contrario a lo que predica. Y el parecer estará acertado. Dice que está en política para resolver los problemas de la gente y esa gente, al final, concluye en ella misma y las personas que le rodean que trabaja más para su propio interés que el de la «gente». Así es o así parece la nueva Eleanor Roosevelt a la gallega.

Sin dar explicaciones sobre el dinero que cuesta a la «gente» con sus gastos personales y familiares en el megapiso oficial (con servicio incluido) que habita desde que es ministra, la señora Díaz okupa la mayor parte de su tiempo (fuentes de su entorno) en poner a punto el movimiento político con el que quiere emular al caduco Podemos y de ese modo okupar el lugar de la persona que tuvo la idea de colocar a la galaica en el trono desde el que saluda a la concurrencia. A rey muerto, lideresa puesta.

Mientras el SEPE es un carajal organizativo, la principal okupación de la susodicha ministra es intentar que la besen, previo reconocimiento político, sus cordiales enemigas que han decidido desde el partido morado plantarle cara. Vuelvo a insistir en que, al menos, Yolanda Díaz es, hoy por hoy, persona educada o, al menos, como tal se muestra en público. Alguien dirá que esto es algo que no va de lo suyo. Pues no, oiga, no. Tiene todo el derecho a levantar Sumar con aquellos soportes que le venga en gana (otra cosa es que Iglesias le recuerde aquello de que «Roma no paga a traidores», aunque parece que a la dama le trae al fresco), salvo utilizar recursos públicos (de cualquier forma) para intereses privados. No haga eso, señora vicepresidenta, so pena de que su camiño entonces sea muy corto.

No parece, en cualquier cosa, que rodeada como está de muchos asesores (cobrando, naturalmente) que el nuevo hallazgo sanchista esté muy informada y si lo está, no es muy inteligentes poner como ejemplo la Barcelona de Ada Colau. En su discurso de presentación a la sociedad española, Díaz, dirigiéndose a la todavía alcaldesa, la puso de ejemplo por «convertir a Barcelona en un referente internacional…». Muchos no podían creer lo que estaban oyendo. ¿Barcelona, referente internacional en la égida Colau? ¡Pero, buena mujer, qué papeles le han preparado a su señoría!

Debería referirse a otra cosa. Sí, Barcelona se ha convertido en referente internacional del catetismo político, en el paraíso de los okupas, en el jardín de los robos diarios y permanentes, en el predio de las bandas callejeras organizadas y violentas y en el lugar de origen de miles de empresas y más miles de ciudadanos que ponen pies en polvorosa. ¡Mal empieza la fashion!